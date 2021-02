Wilde achtervolging eindigt in crash op A1 - Autoblog.nl

Nadat een Polo-rijder zonder te betalen bij een benzinestation in Gouda vertrok ging het van kwaad tot erger.

Vluchten nadat de politie je betrapt is ergens wel een begrijpelijke reactie, maar vaak werk je jezelf daar alleen maar verder mee in de nesten. Een bestuurder van een Poolse Polo maakte het wel erg bont vannacht. We zouden haast zeggen: nog bonter dan een Harlekin.

De man in kwestie ging eerst in overtreding bij Gouda. Daar vertrok hij namelijk bij een benzinestation zonder af te rekenen. De politie ging er achteraan en sommeerde de Polo-rijder te stoppen. Daar had meneertje (om even in politiejargon te spreken) echter geen boodschap aan. Er ontstond zodoende een achtervolging over de A12, de A28 en de A1.

De politie zet onder meer een helikopter en wegblokkades in. Dat laatste middel had niet het beoogde effect: de Polo reed tot twee keer toe op politieauto’s in en kon zijn weg gewoon vervolgen. Uiteindelijk kwam er om 23.15 een einde aan de klucht (en tevens aan de vlucht). De benzinedief verloor namelijk de macht over het stuur en klapte ter hoogte van Radio Kootwijk op de vangrail.

De bestuurder raakte daarbij gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De gehavende Polo vatte vlam, maar de agenten wisten dit zelf te doven. In de auto werden diverse bierblikjes aangetroffen. De bestuurder heeft het ziekenhuis inmiddels mogen verruilen voor een gevangeniscel. Vanwege het rammen van de politieauto’s wordt de man naast diefstal en rijden onder invloed ook verdacht van meerdere pogingen tot doodslag.