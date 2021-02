Deze gepantserde Hennessey Raptor moet enorm zuipen - Autoblog.nl

Deze gepantserde Hennessey Raptor moet wel een van de meest dorstige auto’s ter wereld zijn.

Het brandstofverbruik van auto’s is soms een onderbelicht kindje. Ja, alles gaat op basis van CO2 tegenwoordig (denk aan de BPM, milielabels et cetera). Echter, we weten allemaal dat die cijfers nog niet eens het halve verhaal vertellen. Een auto verbruikt immers op asfalt immers meer dan op papier.

In het geval van deze gepantserde Hennessey Raptor hoef je je geen zorgen te maken wat het verbruik is. Het moet wel desastreus zijn, namelijk. Werkelijk alles is ‘fout’, ondanks dat de motor een zogenaamde ‘downsized’ EcoBoost-blokje is. De F-150 is tegenwoordig een enorme auto met een gigantisch frontaal oppervlak.

Gepantserde Hennessey Raptor

Daarbij is deze F-150 voorzien van enorme banden. Tel daarbij op dat er voldoende accessoires zijn die de aerodynamica negatief beïnvloeden en je zult begrijpen: dit apparaat moet moeilijk veel zuipen. Oh ja, het gewicht is ook nog eens gigantisch. Niet in de minste plaats omdat het ook nog eens een gepantserde Hennessey Raptor is.















Jazeker, in het land van Home of the Brave kan het geen kwaad om je auto te bepantseren. Zeker niet als je een beetje afgelegen woont en iedereen het recht heeft met een wapen rond te lopen. Zwaar overdreven natuurlijk nu Sleepy Joe de honneurs waarneemt, maar het doet er niets aan af dat deze gepantserde Hennessey Raptor een stukje zwaarder is. Dankzij de firma AddArmor zijn de deurpanelen veel sterker uitgevoerd, evenals het glas (uiteraard).

Schokken

Naast de kogelwerende kwaliteiten van de gepantserde Hennessey Raptor kun je je belagers het lastig maken met elektrische schokken voor de handgrepen (net als de BMW 750 van James Bond). Er is een intercom aanwezig in de Raptor en een systeem dat bommen moet kunnen detecteren. De banden zijn enorme runflats, dus als ze je je banden lek schieten, kun je a la Charles de Gaulles doorrijden. Om te zorgen dat de boel ook weer op tijd tot stilstand komt, is er een nieuw remsysteem van Brembo.















Als laatste wapen tegen mensen met verkeerde bedoelingen, kun je ook nog vluchten met de gepantserde Hennessey Raptor. Je weet wel, het hazenpad kiezen. Dat gaat extra goed met deze Hennessey bedrijfswagen, want de 3.5 liter grote V6 EcoBoost biturbo is opgefokt tot 600 pk. Dat is 150 pk meer dan standaard. Wewl even zorgen dat je tank vol zit.

Wat het totaalplaatje gaat kosten is niet bekend, maar de AddArmor behandeling kost zo’n 30 mille in dollars. Dan moet je zelf een Raptor meenemen.