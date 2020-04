Winactie: maak kans op een Porsche 911 Experience

Zou je graag eens een Porsche 911 willen ervaren op het circuit? Wat je moet doen om kans te maken lees je hier.

Als je toe bent aan een setje nieuwe banden hebben we goed nieuws voor je. In samenwerking met Goodyear heeft Autoblog namelijk een mooie winactie. Bij aanschaf van Goodyear-banden krijg je niet alleen tot €40 cashback, maar maak je ook nog eens kans op een onvergetelijke Porsche 911 Experience.

Porsche 911 Experience

Aangezien de Porsche 911 een van de meest iconische sportauto’s is heeft iedere petrolhead er ongetwijfeld talloze artikelen over gelezen en video’s over bekeken. Lang niet iedereen krijgt echter de kans om de auto zelf te ervaren. Dat geldt zeker niet voor de nieuwe 992. Toch is dat precies de auto waarin jij als Autoblog-lezer kunt rijden. Onder professionele begeleiding van een instructeur mag je de Porsche op het circuit de sporen geven.

Wat moet hiervoor je doen?

Je maakt kans op een Porsche 911 Experience bij aanschaf van een set Goodyear- of Dunlop-banden. Of het twee of vier banden zijn en of het zomer-, winter- of vierseizoenenbanden zijn maakt niet uit. De actie gaat vandaag van start en loopt tot en met 31 mei 2020.

Als je de banden hebt gekocht kun je tot €40 cashback krijgen door je gegevens in te vullen op de website van Goodyear. Om kans te maken op een Porsche 911 Experience kun je jezelf vervolgens op onze website registreren via het Autoblog Goodyear formulier. Opgelet: vergeet niet om het aanvragen van de cashback eerst te doen.

Zodra de actieperiode is afgelopen zal Goodyear de winnaars selecteren. Als jij tot de gelukkigen behoort zal er in de week van 15 juni contact worden opgenomen. Dan krijg je alle details over deze onvergetelijke ervaring te horen.