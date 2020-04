BMW-wind waait door de top van Audi

Henrik Wenders is de nieuwste aanwinst voor Audi. Een ervaren BMW-man.

Gisteren was officieel de laatste werkdag voor Bram Schot als CEO bij Audi. De Nederlander volgde in de zomer van 2018 Rupert Stadler op. Stadler was gearresteerd in verband met het dieselschandaal. De functie van Schot zou altijd al een tijdelijk oogmerk hebben.

Zijn job als CEO zat er dus gisteren op. Per vandaag is Markus Duesmann aangetreden als de nieuwe CEO bij Audi. In november 2019 werd bekendgemaakt dat Duesmann de opvolger van Schot zou worden. Markus Duesmann werkt al bijna drie decennia in de auto-industrie. Een groot deel van zijn carrière bracht de kersverse Audi CEO door bij BMW.

Henrik Wenders

Duesmann is niet de enige Ex-BMW-man die aan de touwtjes gaat trekken bij Audi. Vandaag heeft het automerk bekendgemaakt dat Henrik Wenders het nieuwe hoofd marketing is bij Audi.

Wenders heeft meer dan 10 jaar voor BMW gewerkt. Daar was hij onder andere hoofd management van BMW en MINI. Later was hij verantwoordelijk voor het BMW-i merk. Zo nam hij van 2011 tot en met 2014 het project BMW i8 voor zijn rekening.

De nieuwe Audi-topman komt niet direct over van BMW. Wenders werkt al sinds 2016 niet meer voor het Duitse automerk. De Duitser vertrok naar China om voor het nieuwe elektrische automerk Byton te gaan werken. Dat avontuur heeft slechts drie jaar geduurd. Nu is Henrik Wenders terug in zijn eigen land om deze topfunctie binnen Audi te bekleden. Hij neemt de job over van Sven Schuwirth. Laatstgenoemde blijft voor Audi werken en gaat zich bezighouden met Digital Experience and Business.

Foto: Henrik Wenders (l), Sven Schuwirth (r)