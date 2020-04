Tijdelijk minder salaris voor FCA-medewerkers

Men doet dit om op korte termijn geld te besparen in verband met de coronacrisis.

Hier in Europa zijn de klappen van het coronavirus ongekend groot. Aan de andere kant van de plas dreigt een minstens zo ernstig scenario. Lang niet alle Amerikanen kunnen zorg betalen. Laat staan als je werkgever gaat inhouden op het salaris.

Het is de realiteit en ook Fiat Chrysler Automobiles gaat de hand op de knip houden. Medewerkers van het bedrijf in de VS en de rest van de wereld ontvangen tijdelijk minder salaris. Het gaat om een inhouding van zo’n 20 procent. FCA hoopt zo financiële klappen te kunnen opvangen midden in deze coronacrisis.

De salarisvermindering gaat per vandaag in en duurt drie maanden. Het uitgestelde salaris krijgen medewerkers uiterlijk 15 maart 2021 uitbetaald. De grootste klappen vallen bij de top van FCA. Topman Mike Manley krijgt de komende drie maanden 50 procent minder salaris. 19 andere hooggeplaatsten binnen FCA krijgen tijdelijk 30 procent minder salaris. FCA bestuurdersvoorzitter John Eklann en andere leden van het bestuur leveren het salaris voor de rest van het jaar in.

Het is een redmiddel dat de financiële gezondheid van FCA ten goede moet komen. Eerder zagen we al vergelijkbare acties bij Ford en General Motors. Volgens The Detroit News worden meer dan 50.000 medewerkers van FCA geraakt door de maatregel.