Wolff mag nog drie jaar aanklooien zonder consequenties

Dat is wel lekker voor Wolff, dat ‘ie zonder consequenties kan aanklooien.

Het is misschien wel de meest succesvolle teambaas ooit in de Formule 1: Toto Wolff. Onder zijn bezielende leiding werden er zeven rijderstitels en acht constructeurstitels in de wacht gesleept.

De laatste twee seizoen gaat het iets minder. Eerst door het bijna halen van de achtste rijderstitel voor Mercedes, iets waar je Toto tijdens de GP van Abu Dhabi 2021 (of de periode erna) nooit meer hebt horen spreken. Daarna sloeg Mercedes GP de plank mis met de W13 en de W14. Hamilton en Russell kregen de auto niet lekker aan de praat.

Nog drie jaar teambaas

Staat de positie van Toto Wolff dan ter discussie? Driewerf neen! Men is gek op Toto Wolff! Sterker nog, zijn contract bij Mercedes is met drie jaar verlengd tot 2026. Dat bevestigt Der Toto aan kwaliteitspublicatie The Daily Telegraph.

Wolff heeft goede gesprek met de aandeelhouders: Mercedes (onder leiding van Ola Kallenius), Ineos (onder leiding van Jim Ratcliffe) en Toto Wolff (onder leiding van Susie?). De drie heren hebben besloten dat doorgaan met Toto Wolff de beste optie is, dus blijft de Oostenrijker aan als teambaas van Mercedes.

Toto Wolff mag drie jaar aanklooien

Aan de Britse krant vertelt Toto dat de gesprekken tussen de aandeelhouders soepel is verlopen. Logisch, hij is dus zelf 33% van die aandeelhouders. Gelukkig hadden de andere twee er ook vertrouwen in.

Je zou kunnen aannemen dat door de afgelopen twee jaar de druk is toegenomen. Of dat er aanspraak gemaakt kan worden op een prestatieclausule. Die je zie je wel vaker in dit soort Formule 1-contracten. Maar, de baas van Lewis laat weten dat dat niet het geval is: er is geen prestatieclausule in het contract. Dus kan Wolff nog drie jaar aanklooien.

Toto Wolff is op dit moment een van de machtigste personen in de Formule 1. Naast zijn positie als teambaas en mede-eigenaar van Mercedes, is hij ook aandeelhouder bij Williams en heeft hij diverse coureurs onder zijn hoede.