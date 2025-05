Deze BMW X7 is speciaal bedoeld voor de Yakuza

Heb jij toevallig wat indrukwekkende tattoo’s van slangen op je lijf en een opvallend kort pinkje? Dan is deze X7 speciaal bedoeld voor jou!

Zoals we onlangs meldden krijgt de blubberdikke BMW X7 een opvolger. BMW vervangt de eerste generatie X7 (G09) met een splinternieuwe generatie (G67). De X7 is in Nederland geen hardloper. Hoewel er vorig jaar nog altijd ongeveer vier keer zoveel van zijn verkocht als van Alfa Romeo Giulia’s. Best wel bizar eigenlijk.

In Nederland heeft het vanwege de lage aantallen weinig zin voor de BMW importeur om een speciaaltje aan te bieden. Doch in Japan gaat men daar wel voor. Van de prelift X7 maakte men al ooit de Nishijin Edition. Die was van buiten erg fraai met een diepe donkerrode/paarse lak. Van binnen moest het een beetje je ding zijn. Voormalige collega @willeme vergeleek het interieur met de Sixtijnse kapel.

Dit nieuwe speciaaltje is een beetje…minder speciaal, als we het zeggen mogen. Zowel qua oplage als qua aanpassingen. De exterieurkleur is nu Frozen Black, oftewel matzwart. Naar verluidt heeft 2011 BMW al gebeld om deze kleur terug te vragen. De auto is helemaal murdered out, met zwarte raamlijsten, uitlaattips en zelfs M-badges. Alleen gek is in dat opzicht, dat de chromen strip op de achterklep resteert. Plus het feit dat als je de V8 kiest in plaats van de diesel, je geen zwartkleurige doch zilverkleurige velgen krijgt. Als je dan toch volledig foute boevenbak gaat, doe het dan tenminste helemaal goed…

Gelukkig is er in het interieur wel iets te genieten. Op het deksel van de middenconsole en aan de passagierszijde van het dashboard zijn unieke lasergravures aangebracht. Een knipoog naar Momentum Factory Orii, een oud bedrijf uit Takaoka City dat bekendstaat om zijn koperwerk-kleurtechnieken. Tevens zijn er handgemaakte wollen vloermatten van geverfd garen, met daarop logo’s met de naam van het speciaaltje. Die naam wordt ook geprojecteerd op de grond als je de deur opent en luidt BLACK-α. Of dat politiek correct is of niet anno nu durven we inmiddels niet meer te zeggen. In Japan in ieder geval wel, kennelijk.

Zoals al eerder aangestipt kan je de BLACK-α X7 krijgen als dieseltor (40d) of als V8 (m60i). Van de eerste versie komen er 90 op de markt, van de tweede 9. Er is nog een extra BLACK-α m60i, maar die komt niet op de vrije markt. Deze unit is namelijk voorbehouden aan de winnaar van de Mori Building Cup. Dit is een golftournooitje dat deel uitmaakt van het Japanse Golf kampioenschap, wat gesponsord wordt door BMW. Even de clubs uit de mottenballen halen dan maar?