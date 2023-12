Onderzoek ingesteld naar Toto Wolff vanwege belangenverstrengeling

Toto en Susie Wolff hebben een onderzoek van de FIA aan hun broek hangen.

Werken met een machtige positie betekent ook dat je soms je mondje moet houden. Voor Toto en en zijn vrouw Susie Wolff is dat niet anders. In hun geval hebben ze beiden een grote verantwoordelijkheid. Toto als teambaas opperhoofd van het Formule 1-team van Mercedes. En Susie als directrice van de F1 Academy.

Toto en Susie Wolff onderzoek

Waar zouden de twee het met elkaar over hebben tijdens het avondeten? Misschien wel over geheime dingen. Dat gevoel is in elk geval naar boven gekomen bij de FIA. Toto zou naar aanleiding van vergaderingen met andere teambazen gevoelige informatie hebben gedeeld met zijn geliefde. Susie zou die info mogelijk hebben doorgegeven aan Stefano Domenicali. Daarover bericht het Engelse maandblad Business F1 Magazine.

Domenicali zou op een later moment gesproken hebben met teambazen. Daar kwam informatie uit zijn mond die de teambazen verbaasde. Hoe kon hij zo snel die info weten? Daarom kijkt men nu naar de familie Wolff

Als directrice van de F1 Academy krijgt Susie soms ook zaken te horen die ze voor zichzelf moet houden. De F1 Academy is gerelateerd aan het FOM (Formula One Management) en ze rapporteert aan topman Stefano Domenicali.

Het is in elk geval voor de FIA dusdanig ernstig dat er een onderzoek is ingesteld vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Het stel is op het matje geroepen.

In een reactie zegt Mercedes alle beschuldigingen aan het adres van Toto Wolff te verwerpen. Op Instagram heeft ook Susie Wolff gereageerd op het nieuws middels een statement. Ze zegt beledigd en teleurgesteld te zijn dat haar integriteit in twijfel wordt getrokken. Haar werkgever, de FOM, zegt te vertrouwen in haar onschuld.

Het is nu afwachten of het onderzoek van de FIA iets aan het licht gaat brengen.