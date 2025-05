Files irritant? Elektrische privé aircraft carrier van XPeng komt eraan!

Hij lijkt echt op de markt te gaan komen, de XPeng AeroHT Land Aircraft Carrier.

In de toekomst rijden we allemaal in een soort Thunderbirds, zo lijkt het. Dan bedoelen we niet Ford Thunderbirds, want enkele uitzonderingen daargelaten, waren dat ondanks de naam niet allemaal fabeltastische auto’s. Voertuigen waarbij je je Tony Stark of Michael Knight voelt, komen echter rap dichterbij het productiestadium. Vooral in China, het land waar de dromen nog groot zijn en de mogelijkheden eindeloos (behalve als je niet voor Xi Jinping bent).

Zo schreven we eerder al over de XPeng AeroHT land Aircraft Carrier. Xpeng kennen we in Nederland inmiddels van de P7, G6 en G9. Kloeke doch ietwat generieke EV’s van Chinese makelij voor (relatief) scherpe prijzen. Om eerlijk te zijn; al die Chinese elektrische SUV’s zijn maar moeilijk te onderscheiden. Maar XPeng wil dan ook veel meer. Het bedrijf ziet zich als een innovatief technologiebedrijf, in plaats van een autofabrikant. En het droomt van auto’s die kunnen vliegen. Als recent niet geheel vrijwillig inwoner van de Randstand en dus file-afficionado, een zeer begrijpelijke wens.

Hiertoe hebben ze verschillende modellen in ontwikkeling, waaronder een ’traditionele’ eVTOL. Dat wil zeggen een elektrische auto die kan vliegen en verticaal kan landen en opstijgen. Maar ze hebben ook iets anders in de maak, wat XPeng zelf omschrijft als een Land Aircraft Carrier. Het betreft een Cybertruck-achtige EV met drie assen die achterin een verticaal opstijgende bemande droon kan vervoeren. Dus zeg maar een soort USS Gerald R. Ford, maar dan privé…en op land.

XPeng had al enige toestemmingen verkregen van de Civil Aviation Administration of Central and Southern China (CAAC) om het voertuig/de voertuigen te ontwikkelen. Inmiddels hebben ze nu ook goedkeuring gekregen om de vliegende tweepoot van deze combinatie in productie te nemen. XPeng verwacht de fabriek die het voertuig moet gaan bouwen eind dit jaar af is. Als dan ook de laatste benodigde goedkeuringen binnenkomen, waar men nu wel vanuit zal gaan, gaat het hele ding in 2026 daadwerkelijk in productie. De prijs in China zal naar verluidt 250.000 Euro zijn. Koop dan?