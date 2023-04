Toto Wolff is officieel duizelingwekkend rijk

We zien vooral Toto Wolff: de teambaas van Mercedes, vandaag moeten we het even hebben over Toto Wolff: de krankzinnig rijke zakenman.

Zeg je Toto Wolff, dan zeg je de altijd zo excentrieke teambaas van Mercedes-AMG Petronas F1. De Oostenrijker staat bekend als de man die Lewis Hamilton hielp aan zes van zijn wereldtitels en natuurlijk zijn emotie die af en toe naar boven komt (no Mikey no!)

Zakenman Toto

Wolff is trouwens ook voor een derde eigenaar van Mercedes en daar komt dan weer zijn andere bezigheid naar voren. Namelijk het investeren van zijn geld. Dat begon met een aandeel in Williams, maar dat werd dus later een aardig groot belang in Mercedes. Dat heeft Toto geen windeieren gelegd: volgens Forbes is Toto Wolff officieel miljardair. Dat tikt lekker aan, acht wereldtitels op een rij met het team waar je voor een derde eigenaar van bent.

Rijksten

Om nog even wat nummertjes erin te gooien: Toto Wolff is dankzij zijn vermogen van één miljard dollar nu de op 2.570 na rijkste persoon op aarde. Nou gaat het in de hoogste regionen hard natuurlijk -Elon Musk heeft bijvoorbeeld 188,1 miljard op zijn naam staan- maar dat laat wel zien dat het vermogen van Toto niet niks is. Quote voegt daar nog aan toe dat het voor Nederlandse begrippen wel in de bovenste regionen terecht zou komen, in de Quote 500 zou Toto in de top 50 terecht komen. Dat telt natuurlijk alleen voor Nederlanders.

Ook al gaat het niet zo goed voor Mercedes in de F1 momenteel: de portemonnee van Toto Wolff is flink gevuld. De 51-jarige mag zich vanaf nu miljardair noemen.