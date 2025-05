F12tdf ter waarde van €1,6 miljoen (!) laat zich zien in Laren

Deze auto komt uit 2017, maar is nog nauwelijks ingereden.

De F12tdf was niet eens het topmodel van Ferrari, maar toch worden er voor deze auto inmiddels ook torenhoge bedragen neergeteld. De F12tdf kost een veelvoud van een normale F12berlinetta. Omdat het zo’n collector’s item is mogen ze ook niet vaak buitenspelen, maar @joosstra kwam er toch eentje tegen in – hoe kan het ook anders – Laren.

De Ferrari is stiekem in overtreding, want er zitten groene platen op en daar mag je eigenlijk niet mee parkeren. En de politie van Laren is best scherp op kentekens. In maart dacht iemand slim te zijn door groene platen op een M3 te verwisselen met een kenteken van een oudere M3, maar daar trapte de politie niet in. Het voordeel is wel dat de voorkant nu niet ontsierd wordt door een kenteken. Daar is niet echt rekening mee gehouden bij het design.

De 740 pk die een F12berlinetta standaard heeft grenst al aan overkill, dus heel veel extra vermogen had de F12tdf niet nodig. Sowieso zitten er grenzen aan het vermogen dat je uit een atmosferisch blok kunt peuteren. De F12tdf heeft nog 40 pk extra gekregen, voor een totaal van 780 pk. Daarmee is deze auto slechts 1,3 seconden langzamer dan een LaFerrari op Fiorano.

Dit specifieke exemplaar is extra speciaal, dankzij de Atelier-afdeling van Ferrari. De auto is uitgevoerd in een meerlaagse turquoise lak genaamd Celeste. Er zijn slechts drie F12tdf’s in deze kleur. We kunnen wel zeggen: een erg fraaie kleur, al is het doodzonde dat er zwarte velgen onder zitten. Maak deze zilverkleurig en je hebt een prachtige uitvoering.

De F12tdf is gelimiteerd op 799 exemplaren, vandaar dat het zo’n gewilde auto is. Nieuw kostte de auto (in Nederland) zo’n €450.000 á €500.000, maar de prijzen gingen al snel door het dak. Toevallig weten we ook wat voor prijskaartje er aan dit exemplaar hing. Deze auto heeft bij Bernards Exclusives te koop gestaan voor €1,6 miljoen. Voor dat bedrag kreeg je wel een exemplaar met slechts 1.800 kilometer op de teller.

@joosstra heeft hiermee een topspot te pakken en nu dus ook de Spot van de Week. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze F12tdf op Autoblog Spots!