BREEK: Brandstof kost volgend jaar 300 Dollar per liter (ja, echt waar)

Jij dacht dat twee Euro per liter brandstof aan de pomp duur was? Het kan nog makkelijk maal honderd en meer…

Mocht jij net als de rest van ons toevallig leven in 2025, dan weet je een aantal dingen zeker. Je ontkomt niet aan belasting. Op een dag ga je dood. Krankzinnige ideologieën gelden als mainstream politiek. En je betaalt je blauw aan de pomp. Het kan echter allemaal nog erger. Want in 2026 worden nieuwe regels van kracht in de Formule 1.

Hel en verdoemenis

Mocht je nog de hoogtijdagen van de V10 of tenminste atmosferische V8 motoren herinneren, is er slecht nieuws te melden. Die keren niet terug in plaats van de turbogeblazen stofzuigers van nu. Sterker nog, de verbrandingsmotoren worden nog verder gekortwiekt ten faveure van elektriciteit. De helft van de power moet van de stroom komen volgend jaar. Fans houden hun hart vast wat dat allemaal gaat betekenen. Doembeelden als liften op het rechte stuk in Monza, zijn volgens echte kenners niet geheel onrealistisch.

Enkeltje Amsterdam – Buenos Aires kost veel meer peut dan heel jaar F1 racen met alle auto’s

Maar het moet allemaal zo zijn. Plengoffers moeten worden gebracht op het altaar van de klimaatgod. Mensen willen nu eenmaal graag het idee van controle behouden, zelfs als dit geheel onrealistisch is. Zo moet nu ook de brandstof van F1 auto’s vanaf volgend jaar volledig klimaatneutraal zijn. Heeft dit zin in de wereld: neen. Is het een mooie manier voor bonzen om een groen voetje te halen? Jazeker!

Om je een idee te geven over de reële impact hiervan: elke F1 auto gebruikt elke race maximaal 110 liter peut. Doe dat maal 24, dan heb je 2.640 liter peut. Doe dat maal 20, heb je 52.800 liter peut. Laten we zeggen dat de kwalificatie, de vrije trainingen en het (spaarzame) testen alles bij elkaar nog eens 110 liter peut kost per auto per race; heb je het jaarlijks over 105.600 liter peut.

Om zomaar iets te noemen ter vergelijking: een enkeltje Amsterdam naar Buenos Aires, zoals ons voormalig klimaatminister en BPM verdubbelaar Rob Jetten recentelijk aflegde, kost in een 747 ongeveer 136.275 liter peut. Om nog te zwijgen over de twee nieuwe kolencentrales die China per dag uit de grond stampt. Zoals te doen gebruikelijk hebben we het dus weer over echt onzinnige nonsense, maar ach, welkom in 2025.

Krankjorum

Sommige F1 bazen zijn nu echter een beetje pissig. En met reden. The Race becijfert namelijk dat de ‘klimaatneutrale synthetische brandstof’ die de teams moeten gaan gebruiken, ergens tussen de 175 en 225 Dollar per liter zal kosten. En als het een beetje tegenzit zelfs 300 Dollar per liter. Momenteel kost het kostelijke goedje dat de teams gebruiken ter voeding van de auto’s, zo’n 22 tot 33 Dollar per liter. De prijs gaat dus maal tien. Per weekend zou dit per team neerkomen op een brandstofrekening van 80.000 tot 100.000 Dollar voor twee auto’s. Dus een dikke twee miljoen Dollar per jaar. Een anonieme teambaas heeft dit alles reeds betiteld als ‘krankzinnig’.

‘Geste van de FIA’

Het enige ‘voordeel’ voor de teams is dat de FIA zich ergens wel realiseert, dat dit absurde kosten zijn. Niet dat ze daarom de rekening oppakken of de regels veranderen, maar in ieder geval laten ze brandstofkosten vanaf volgend jaar buiten het budgetcap vallen. Anders zouden de teams voor miljoenen in de kosten moeten snijden. Zowel de brandstof zelf, als de kosten van het transport van de brandstof naar de teams toe, vallen vanaf 2026 buiten het kostenplafond.

Is dit waarvoor de F1 bedoeld is?

Maar, is er dan ook nog een goed argument voor deze waanzin? Misschien. Nikolas Tombazis van de FIA, hoopt dat de omgeving van de F1 de ontwikkeling van synthetische brandstoffen in een stroomversnelling zal brengen. Niet alleen in de zin dat de brandstof beter wordt, maar ook in de hoop dat deze goedkoper wordt. Als basis hiervoor gebruikt hij een oude economische ‘natuurwet’:

It will come down like every technology comes down. Initially, everything is new, everything is innovative, and everything is a prototype in some ways. And gradually, as people learn, they will gradually move the cost down. I’m not saying it is fully realistic tomorrow to go into a road car, but I think the learning these important partners have will help them drive down the costs. They need to do that for F1 as well as for their day-to-day business.

Het droomscenario zou natuurlijk wel zijn dat dit echt gebeurt. De F1 is altijd een platform geweest waar innovatieve techniek is ontwikkeld die uiteindelijk ook in straatauto’s gebruikt kon worden (min of meer). Kunnen we spoedig dan gewoon weer ongebreideld veelcilinders laten brullen zonder allerlei Sensitive Susans (m/v/i) aan de broek te krijgen?

Het lijkt optimistisch. Voordat een prijs van 300 Dollar per liter, naar laten we zeggen 2 Dollar per liter wordt gebracht, moet er dan wel nog heel wat gebeuren, dunkt ons. Houd jij het voor mogelijk? Of is dit echt niet meer dan het zoveelste staaltje waanzinnige greenwashing dat we kunnen missen als kiespijn? Laat het weten, in de comments!