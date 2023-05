Onderhandelen met Hamilton doet Wolff niet: ‘super ongemakkelijk’

Het onderhandelen over een nieuw contract voor Hamilton doet Wolff niet, daar gebruikt hij een tussenpersoon voor. Maar waarom?

Het contract van Lewis Hamilton loopt aan het einde van dit seizoen af. De Engelse coureur staat er om bekend goed te kunnen onderhandelen en gaat altijd voor meer poen. Of dat dit keer ook weer mogelijk is, dat is de vraag. Het is niet zo dat Hamilton op dit moment heel goed presteert. Dat ligt deels aan de auto ja, maar ook aan de coureur.

Hamilton en Wolff onderhandelen niet

Toto Wolff is tergend rijk: hij is een slimme zakenman. Daar hoort goed en hard onderhandelen bij, maar hij laat het aan een tussenpersoon over in het geval met HAM. De Oostenrijker vindt dit namelijk geen fijn moment, want hij bespreekt liever geen geldzaken met een vriend. Hij ziet Lewis dus als een vriend. Ach, wat lief. Echter, zaken zijn zaken. Onderhandeld moet er worden, maar de twee spreken dus nooit direct met elkaar over zaken als salarissen en bonussen. Dit gaat altijd via een tussenpersoon.

Toto noemt het tegenover ESPN ‘super ongemakkelijk’. Hij weet dat om de drie jaar dit moment er komt, maar hij kijkt er niet naar uit. Hij zegt dat hij het beste met Lewis voor heeft, maar in de rol die hij heeft moet hij aan heel het team denken.

Wrijving

Dit kan wrijving opleveren en dat vindt de teambaas ongewenst. Gedoe op persoonlijk vlak moet ten alle tijden voorkomen worden. Daarom maken ze gebruik van een tussenpersoon en dat is Penni Thow. We kennen haar natuurlijk als manager van Lewis. De twee praten dus via haar over geldzaken en vertrouwen erop dat ze dit goed en eerlijk doet. En dat kan ze blijkbaar, want volgens Toto heeft ze een goede ‘modus operandi’ gevonden en komen beide partijen tot elkaar.

Of dat dit jaar ook het geval zal zijn, dat is de vraag. De situatie bij Mercedes is compleet anders en de financiën ongetwijfeld ook. Toto zegt dat hij niet verrast zal zijn als Lewis weg zal gaan als er geen betere auto is of minimaal zicht op verbeteringen. Dit zal ongetwijfeld besproken worden tijdens de onderhandelingen.