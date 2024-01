Wolter Kroes betrokken bij flinke crash in Wormerveer

Ai, een flinke botsing heeft er vanmiddag voor gezorgd dat Wolter Kroes het even moet doen zonder zijn Mercedes S Cabrio.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo, een mooie cliché om mee te openen. In dit geval bedoelen we maar te zeggen dat zelfs bekende Nederlanders wel eens betrokken zijn bij ongelukken. En dan niet die waar alle voortekenen erop duiden dat de BN’er in kwestie zichzelf hoger achtte dan de Nederlandse wet. We storten ons dan ook niet op de schuldvraag, wel op het feit dat de Mercedes S 560 Cabriolet van Wolter Kroes vandaag flink stuk is gegaan bij een ongeval.

Ongeval met Wolter Kroes

We schreven al eens over een Audi SQ7 die de Viva Hollandia-zanger zich een paar jaar geleden permitteerde. We kunnen nergens achterhalen of Kroes deze nog heeft, in ieder geval was hij nu op pad met een Mercedes S 560 Cabriolet, bijna 225.000 euro aan auto. Ironisch genoeg was de auto die hij raakte (of andersom) een Audi Q7, maar dan van een generatie eerder.

Materiële schade

Het gevolg is flinke materiële schade aan zowel de S Cabrio van Wolter Kroes en de Ipanemabruine Audi Q7. Gelukkig bleef het daar wel bij, want niemand raakte gewond. De oorzaak is niet bekend gemaakt, ook verder onderzoek door de politie bleek niet nodig te zijn. Aangezien het om een kruising met verkeerslichten gaat, is er een kans dat één van de auto’s door rood reed.

Beide auto’s zijn afgesleept, gezien het kaliber auto waar we het over hebben lijkt het dat de bolide van Wolter Kroes binnenkort wel weer op de weg verschijnt. Hopelijk met iets beter weer, dan kan het dak ook nog eraf (of open).

Foto’s: Inter Visual Studio