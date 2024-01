Tesla beleeft tegenvallend kwartaal, ingehaald door de Chinezen

Bij Tesla viel Q4 in 2023 een beetje tegen, waardoor een Chinees merk nu wereldwijd de nummer 1 was aan het eind van vorig jaar.

Tesla blijft lekker gaan in zowel geld als verkoopcijfers. Toch was het laatste kwartaal niet het sterkste werk van het Amerikaanse automerk. In het laatste kwartaal van vorig jaar leverde Tesla namelijk 480.000 auto’s af wereldwijd. Dat zijn er nog steeds een hoop, maar het zorgt ervoor dat het merk niet op plek 1 staat qua meest verkochte auto’s.

Tesla raakt nummer 1 kwijt

Die plek hebben ze namelijk moeten afstaan aan BYD, die met 520.000 verkochte auto’s wel een goede Q4 hebben gehad. Tesla groeide ook niet zo hard als voorheen. Hun marktaandeel van elektrische auto’s was bijna driekwart, dat is nu nog maar de helft. Ook de winst is minder dankzij de vele prijsverlagingen die Tesla heeft moeten doorvoeren. Kortom: 2023 was niet het jaar van Musk’s automerk wat betreft totale dominantie. Al kan het in 2024 weer heel anders gaan, met de Cybertruck voor de deur en de nieuwe Tesla Model 3 die inmiddels volop gebouwd wordt. De Chinezen zitten echter ook niet stil en naar verwachting kan het land, met BYD aan kop, wel eens grote getallen neerzetten op de wereldkaart dit jaar.

Winst

Tesla heeft niks te vrezen, want ook al zijn ze de plek 1 kwijt, de cijfers zijn nog steeds niets om je voor te schamen. Qua winst loopt Tesla namelijk nog steeds ver voor op BYD, waar het aanbieden van goedkope(re) auto’s zijn tol eist op wat het merk zelf eraan verdient. Ook verkocht Tesla nog steeds meer auto’s dan ze ooit hebben gedaan in 2023. Geinig detail: van de 484.000 verkochte auto’s waren 460.000 een Model 3 of Y, een aandeel van 95 procent. Zowel de Model S als X als de Cybertruck worden dus op het hoopje van slechts vijf procent ‘andere modellen’ geplaatst.

Verwacht dus niet dat het ineens erg slecht gaat met Tesla, maar de Chinezen komen er officieel aan als zeer geduchte concurrenten. (via FD)