McLaren 720S van Jelline Brands betrokken bij crash

De McLaren 720S van een 22-jarige influencester uit Urk is betrokken bij een zware crash.

Soms denk je wel eens dat de wereld zo connected is tegenwoordig, dat je van iedere Peruviaanse koe die vast komt te zitten in een sloot wat te horen krijgt. Maar dan blijken er opeens influencers te zijn waar je nog nooit van gehoord hebt, maar die kennelijk zo succesvol zijn dat ze dikke supercars rijden. Zo ook weer vandaag, nu ondergetekend leert van het bestaan van Jelline Brands. Deze 22-jarige blondine uit Urk, is kennelijk een absolute kei in social media owneren. En ze verdient hiermee ook een ‘pretty penny’.

Crash in 720S

Helaas is de reden dat we van haar horen vandaag niet heel florissant. De blauwe McLaren 720S van Jelline is namelijk betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. De snelle supercar is daarbij frontaal op een andere auto gecrasht. De toestand van inzittenden is nog niet geheel duidelijk. Maar de inzet van verschillende ambulances en twee traumahelicopters doet niet veel goeds verwachten.

Jelline zelf waarschijnlijk niet achter het stuur

Of Jelline zelf betrokken is, is niet duidelijk, maar onwaarschijnlijk. De slachtoffers zijn volgens de hulpdiensten twee mannen van 22, een man van 64 en een man van 73 jaar oud. Als men het gevaar van aannames negeert, zou je dus de voorzichtige conclusie kunnen trekken dat de twee 22-jarigen in de McLaren zaten. Ondanks de carbon cockpit van de 720S is de ravage zo enorm dat je je moeilijk kan voorstellen dat iemand daar ongeschonden uitklimt. Ook de BMW 3-Serie Touring (G21) van de andere partij zit flink in elkaar.

Onderzoek

De politie doet nog sporenonderzoek naar hoe een en ander heeft kunnen plaatsvinden. Zo te zien gaat het om een weg met een rijbaanscheiding. Dus ja, ergens moet daar iets mis zijn gegaan. Laten we maar hopen dat de twee moderne auto’s het grootste deel van de klap hebben opgevangen en het allemaal nog een beetje redelijk afloopt met de betrokkenen.

Image-Credit: ProNews Producties