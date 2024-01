Idioten vernielen dierenambulance Utrecht

En dat soort volk heeft dus ook gewoon stemrecht. Deze idioten vernielden met oud en nieuw de dierenambulance, want ja, waarom niet.

Soms kun je gewoon niet voorstellen hoe sneu iemand kan zijn. Natuurlijk denken we daar meteen aan als er weer onverlaten zijn die een auto hebben gestolen of toegetakeld.

Er is natuurlijk geen een goede reden om het te doen. De actie van de dief c.q. vandaal in kwestie richt meer schade aan voor de eigenaar dan dat de dief ermee wint. Maar in dit geval is het echt extreem ultrasneu. Het betreft namelijk niet gewoon een auto, maar de dierenambulance uit Utrecht. Of beter gezegd, twee ambulances.

Dierenambulance vernieuwd

Bij de eerste ambulance is de ruit in geslagen en het navigatiesysteem gestolen. We kunnen dit direct zien om wat voor auto het gaat, maar het lijkt een vrij eenvoudige bus te zijn van een aantal jaartjes oud, gezien het oudere type handvat (kenners mogen verklappen welke auto het is).

Maar het ergste is gebeurd met de Mercedes-Benz E-Klasse dierenambulance. Hierbij zijn de banden lek gestoken. Nee, niet eentje: alle vier de banden zijn namelijk lek geprikt. Dat dient geen enkel doel dan alleen vernielzucht. Van een dierenambulance. Dit soort mensen hebben dus ook gewoon stemrecht!

Geen ritten

De dierenambulance kan nu niet rijden, dus alle ritten waarbij een brancard nodig is: jammer, maar helaas. Omdat iemand een slechte jeugd heeft gehad, moet de rest eronder lijden. Nu is dat altijd zo, maar in dit geval extra erg.

Mocht je ze willen helpen, kun je zie via deze doneeractie steunen. En ja, je mag dit zien als keiharde reclame. Dit is dermate sneu gedrag dat de dierenambulance uit Utrecht geholpen mag worden.

Fotocredits: Dierenambulance Utrecht via Twitter.