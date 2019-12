Wordt Circuit Zandvoort doodeng voor amateurs?

Zou geen probleem zijn voor autoblog-lezers natuurlijk, maar wel jammer voor lezers van andere auto-media.

De Caterpillars die momenteel het oude circuit van Zandvoort afbreken om plaats te maken voor een epische nieuwe baan houden de gemoederen van iedereen bezig. Insteek is natuurlijk om de baan geschikter te maken voor de Formule 1, maar er zijn ook neveneffecten. Zo volgen verschillende milieubewegingen de gebeurtenissen in de duinen met argusogen. Niet per se ons ding, maar iedereen heeft een hobby nodig. Nu we het daar toch over hebben: hoe wordt het nieuwe Circuit Zandvoort eigenlijk voor coureurs met meer lef en inzet dan talent?

In de BNR podcast The Road To Zandvoort sprak PON’s marketing honcho en gentleman driver Paul van Splunteren over zijn verwachtingen hierover. Paul is zelf geen vreemde van het circuit en reed er onlangs nog samen met Robert Doornbos in een Cayman GT4. Op basis van deze en eerdere ervaring denkt van Splunteren dat niet de veelbesproken laatste bocht, maar de nieuwe Hugenholtz-bocht het grote verschil gaat maken voor de n00bs:

Er komen twee kombochten. We hebben het steeds over de kombocht opgaan rechte eind, maar de belangrijkste wijziging voor normale coureurs is bocht drie, de Hugenholtz bocht. Je hebt daar dadelijk veel meer snelheid, die je meeneemt richting Scheivlak. Die wordt dus nog spannender.

Net als de laatste bocht voor start-finish zal deze scherpe linker een verkanting krijgen, waardoor je er naar verwachting harder door kan jakkeren. Momenteel is het een hele trage, krappe bocht, waar ondergetekende ooit verwikkeld in gevecht met een Alfa 166 geheel buiten eigen schuld om de boarding invloog met de Kromdeo van team Autoblog. Dat de bocht na de veranderingen een stuk rapper te nemen zal zijn op zich is de uitdaging echter niet. Het feit dat je deze extra snelheid helemaal mee kan nemen over de Hunzerug en richting het Scheivlak daarentegen is iets ‘uitdagender’.

Deze legendarische rechter, waar ondergetekende ooit geheel buiten eigen schuld om een klapband kreeg omdat de wielen te laat gewisseld waren, vormt namelijk al decennia de echte scherprechter van het circuit. Je gaat er over de heuvel en dan blind naar rechts de diepte in. Insturen, kruisje slaan, doorademen en hopen dat je asfalt overhoudt aan de linkerkant van het circuit op weg naar de Mastersbocht. In de 911 GT3 Cup stuur je in met 225 kilometer per uur. Slinger Youtube aan, type in ‘Scheivlak’ en je ziet dat dit een bocht is die terugbijt. Als van Splunteren dan ook gevraagd wordt of hij in de toekomst zal liften voordat hij de bocht instuurt is het antwoord dan ook veelzeggend:

Vast wel. Ja. Nee, dan ga ik zeker liften.

Waarvan akte. Ga jij ook liften, of blijf je trots lid van team #neverlift?

Image-Credit: kombocht op het oude circuit van Monza