Audi gaat alle fysieke knopjes volledig affakkelen

Disco inferno?

Als we het hebben over Tesla en de vernieuwing die het merk heeft gebracht in de autowereld gaat het vaak primair over het feit dat Musks waggies EV’s zijn. Maar stiekem is dat niet de enige trend die Tesla als een van de eersten heeft opgepakt. Sterker nog, de Amerikanen verenigen in hun producten de drie belangrijkste trends in de autowereld tot nu toe: elektrisch rijden, autonoom rijden en…het bedienen van auto’s middels touchscreens.

Nou is het nadrukkelijk niet zo dat we onverdeeld blij zijn met al deze dingen, noch willen we suggereren dat Tesla er de eerste mee was, want op alle vlakken is dat niet het geval. Het is echter wel het pakketje dat ze goed voor elkaar hebben en dat andere fabrikanten nu proberen te kopiëren, of iets eleganter gezegd, te verbeteren.

Een van die merken/concerns is VAG, dat nu ook verschillende EV’s op de markt brengt met Bladerunneresque interieur. De Taycan is er daar eentje van. Net als wij is lang niet iedereen er fan van dat je het volume van de radio in de Taycan moet aanpassen in een submenu van het touchscreen, maar dat is wel de richting die VAG wil inslaan. Ook de mindere goden van het bedrijf hebben in toenemende mate touchscreens, van een Polo tot een RS Q8.

Als het aan Audi’s hoofd design Marc LED Lichte ligt -extra gratis tongtwister op de zaterdagavond-, zet deze ontwikkeling zich nog verder voort. Hij wil het liefst álle knoppen in het interieur vervangen door touchscreens en voice control. Voor hele conservatieve mensen kan er hooguit nog een volumeknopje op het stuurwiel vanaf. Op deze manier blijft er een schermlandschap over waarop je met ‘augmented reality’ kan spelen. Het is immers wel fijn om even te ontsnappen aan de keiharde realiteit dat je geen knoppen hebt in je dure auto.

Of de visie van Lichte haalbaar is blijft een beetje de vraag. Zo worden sommige fysieke knoppen op dit moment namelijk nog afgedwongen door regelgevers. Maar is deze toekomst los daarvan wenselijk, of heb je toch liever zo’n prettige iDrive-knop tot je beschikking?