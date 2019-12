Circuit Zandvoort draait op voor kosten schadeherstel duinen

De portemonnee moet getrokken worden.

Op dit moment is Circuit Zandvoort een uitstekend offroad circuit. In aanloop naar de Nederlandse Grand Prix in mei 2020 zijn bouwbedrijven druk met het klaarmaken van de racebaan voor volgend jaar. De verwachting is dat de verbouwingen aan het circuit zelf in februari 2020 zijn afgerond. Dat is al over twee maanden.

Het circuit ligt midden in een duingebied en daar is nogal discussie overal. Vooral milieu-instanties probeerden er alles aan te doen om het raceweekend en de daarbij horende verbouwingen te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden is er ook iets misgegaan. Een stuk van het duingebied is beschadigd geraakt door de werkzaamheden en nu heeft de provincie Noord-Holland bepaald dat Circuit Zandvoort opdraait voor de kosten om de schade aan het gebied te herstellen.

Er is schade ontstaan aan het gebied omdat er paddenschermen werden geplaatst. Dit was ter bescherming van de rugstreeppadden die anders op het circuit kwamen, midden tussen de werkzaamheden. Tot en met 1 april heeft Circuit Zandvoort de tijd gekregen om het beschadigde gebied te herstellen. Dan gaat namelijk het broedseizoen weer van start.

Mocht de organisatie nieuwe overtredingen begaan in het duingebied Kennemerland-Zuid dan zal men een boete van 10.000 euro worden opgelegd. Deze dwangsom kan oplopen tot 50.000 euro.