Wordt deze Burton wél verkocht? - Autoblog.nl

De verkoop van het merk Burton ging niet van een leien dakje, maar als occasion kan een Burton wél verkocht worden.

We hebben in Nederland geen gigantisch scala aan automerken, dus moeten we de merken die er zijn koesteren. Eén van die merken kampte met een tegenvaller afgelopen week. Het Nederlandse Burton wilde de zaak verkopen, maar de koper haakte af. Geen verkoop voor Burton dus.

Burton

Om het goed te maken kan er binnenkort nog een Burton verkocht worden. Hoe het verder gaat met de verkoop van het merk is niet bekend, maar je kunt een Burton als occasion kopen. Wij vinden bijvoorbeeld deze op Marktplaats. Een net exemplaar.

Voor wie even niet meer helder heeft wat Burton ook alweer is: het is in essence een kleine ‘sportwagen’ die eruit ziet alsof deze al jaren oud is. Ze zijn echter op verzoek gloednieuw. De technische basis van de auto maakt het niet bepaald een sportwagen, de auto’s delen namelijk een groot aantal onderdelen met de Citroën 2CV. Ook de motor: een strepentrekker is het daarom niet.

Occasion

Je kunt dit piekfijne exemplaar overnemen. Het kenteken zegt dat de Burton occasion uit 1987 komt, maar dat is slechts om het werk bij de RDW iets makkelijker te maken. 1987 is namelijk het jaartal waarin de donorauto op de weg verscheen, een 2CV dus. Deze Burton is opgebouwd in 2020 en is dus nog geen jaar oud. Hij is uitgevoerd in two-tone, beige en zwart. Het interieur bevat een houten stuurwiel en prachtige bruine stoelen. Om het feestje af te maken zit er een kofferrek, reiskoffer incluis, op de achterkant.







Prijs

De Burton occasion is dus een prima exemplaar, dus mag je nog best een som achterlaten. Deze kekke roadster moet nog 16.800 euro kosten. De moeite waard? Dan is de advertentie van deze Burton occasion voor jou.