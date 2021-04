Tesla Model S met 24-karaats goud is kaviaar op wielen - Autoblog.nl

De duurste en meest exclusieve Tesla Model S bestaat voor een groot deel uit 24-karaats goud. Het antwoord op de vraag die niemand stelde?

Sommige mensen willen dat hun auto een alleskunner is. Dat hij ruim, snel en goedkoop is. Dan wens je dus soms ‘meer ruimte’ of ‘een hogere topsnelheid’. Er is dus kennelijk een kopersgroep die kijkt naar een Tesla Model S en denkt: ‘er moet meer 24-karaats goud op’.

Caviar Model S

Wat dat betreft lijkt het aanbod perfect in te spelen op de vraag. De Tesla Model S door Caviar zit namelijk vol met 24-karaats goud. Het wordt tevens een uiterst exclusief ding. We verwachten dat er momenteel een groot aantal vragen door het hoofd van de lezers schiet en de meest voorkomende is waarschijnlijk ‘waarom?’. Het antwoord daarop lijkt bijna letterlijk te zijn ‘omdat het kan’.









Het idee achter dingen bekleden met goud is niet nieuw. Caviar doet het al een tijdje met iPhones. Dit zijn normaal gesproken al niet perse goedkope smartphones, maar met Caviar worden het rijkeluisspeeltjes bij uitstek. De iPhones van Caviar beginnen vanaf zo’n 5.000 dollar, maar die met puur en enkel goud achterop lopen op tot meer dan 55.000 dollar. Caviar brengt sinds kort meer uit dan alleen iPhones, ook een PlayStation 5 van goud kan. Nu wordt deze trend dus ook overgenomen naar auto’s. Waarom? Nou, omdat het kan, dus.

Plaid

De basis voor dit duurding met 24-karaats goud is een Tesla Model S Plaid. Ter context: die start in de VS vanaf 112.000 dollar. De Model S door Caviar is iets… duurder. Een specifieke prijs krijg je alleen als je hem wil bestellen, maar voor minder dan 299.000 dollar hoef je geen offerte aan te vragen. Qua auto verandert Caviar niks aan de Model S. Het enige wat ze doen is de auto op vele plekken uitrusten met stukken puur goud. Ook worden alle Tesla-logo’s vervangen door Caviar-logo’s. Dé manier om te showen dat je in iets zeer exclusiefs rijdt. Exclusief is de Tesla ‘Model Excellence’ van Caviar zeker: er komen 99 stuks van in de verkoop.

Een tamelijk bijzonder idee en precies zo’n idee wat een vraag beantwoordt die niemand stelde. Zie jij jezelf al rijden in zo’n Tesla Model S die deels bestaat uit 24-karaats goud?