Wordt dit Peugeots nieuwste hypercar? - Autoblog.nl

Peugeot heeft beelden laten zien van wat zomaar de nieuwste hypercar zou kunnen zijn.

Peugeot is de laatste jaren best lekker bezig. De afgelopen twee decennia zijn hun auto’s – als je het aan deze schrijver vraagt – namelijk nogal saai geweest. Ze hebben wel interessante dingen laten zien, zoals de Onyx, maar brachten deze nooit daadwerkelijk in productie.

Sinds de 508 hebben ze die weg naar boven echter weer gevonden. Niet langer maken ze dikkige auto’s met een ongeïnspireerd ontwerp, maar sexy sedans en hatchbacks waar je echt naar wil kijken. Je kijkt uit lust, niet langer uit medelijden. Aldus deze uiterst objectieve schrijver.

De Fransen hebben echter nog niet gepiekt. Neen, want over twee jaar gaan ze helemaal uitpakken. Peugeot heeft vrijdag namelijk meer bekendgemaakt over hun hypercar, die in 2022 op de markt komt.

Voordat je denkt, ‘ah, weer een Peugeot-conceptje’: deze gaat er echt komen! Het gaat namelijk om de auto waarmee ze over twee jaar op Le Mans willen gaan racen, in de Le Mans Hypercar-klasse. En fabrikanten die in deze klasse willen gaan rijden, moeten uiteindelijk 25 straatversies van de hypercar in productie nemen.

Althans, ze moeten 25 stuks van de aandrijflijn van de hypercar, gebruiken in een straatauto. Wat we hier dus op de foto’s zien, is dus niet per se niet wat we straks in de dealer kunnen kopen. Al kunnen we het niet meteen uitsluiten, natuurlijk.

Over die aandrijflijn gesproken; Peugeot heeft het over een vierwielaangedreven hypercar. De voorwielen worden aangedreven door een elektrische motor die maximaal 272 pk levert. De auto krijgt ook een benzinemotor, die samen met de elektrische motor een systeemvermogen van 680 pk levert. Jup, Peugeots nieuwste hypercar wordt dus een hybride.

Het is ook maar de vraag hoe dit zich zal vertalen naar de straatauto. Aan de ene kant kan je je voorstellen dat er door milieueisen her en der wat pk’s worden afgesnoept. Aan de andere kant: ze zijn nu beperkt door de reglementen van FIA. Misschien dat ze er buiten het circuit juist meer uit weten te persen?