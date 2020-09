Zó voorkom je dat jouw garage misbruik maakt van de APK - Autoblog.nl

Garages die misbruik maken van de APK, het blijft een angst van sommige autobezitters. Met deze tips kan je dat voorkomen.

De basisregels voor een APK kent iedereen wel. Zorg er sowieso voor dat de simpele dingen werken. De verlichting is bij oudere auto’s, bijvoorbeeld. Lampjes zijn makkelijk te verwisselen en zo gedaan, het is eigenlijk zonde om dat door de garagist te laten doen. Je ruitenwisser is nog zo’n onderdeel dat makkelijk te vervangen is, maar waar je garagehouder graag iets extra’s voor rekent.

Maar verder? Hoeveel mensen gaan nou daadwerkelijk het APK-handboek van de RDW doorpluizen, om te weten wat allemaal wel en niet gekeurd wordt? Zijn er geen makkelijkere manieren om met minimale kosten die APK te kunnen doorlopen? Jawel, zegt RDW-manager Paul Dietz in de Nationale Autoshow.

Binnen de RDW werkt hij voor de afdeling Toezicht en Beoordeling en is hij verantwoordelijk op het toezicht op de garagisten die de keuringen uitvoeren. Garages mogen namelijk niet zomaar APK’en, maar kunnen tussentijds zelf ook gekeurd worden op het keuren. Wanneer jij je auto inlevert bij de lokale garage, is er volgens Dietz drie procent kans dat iemand van de RDW langskomt om de keuring van de garage te controleren.

Maar stel dat jij geen onderdeel bent van die drie procent? Dat je garage jouw auto afkeurt, terwijl jij van mening bent dat het niet zo is? Dat je denkt dat je garage misbruik probeert te maken van de APK? Dan kan je bezwaar maken tegen de keuring en komt iemand van de RDW langs om je auto te herkeuren. De RDW benadrukt wel dat dit alleen bij de keuring zelf kan, je kan dus niet een week later bezwaar maken tegen de afkeuring van de garagist. Volledig machteloos ben je dus niet, als je denkt dat je garagist je op onnodige kosten probeert te jagen.

Er kunnen zich echter ook andere situaties voortdoen, waarbij je garagist probeert misbruik te maken van de APK. Je ruitenwissers, bijvoorbeeld. Die voor de voorruit moeten werken, voor je achterruit niet. Maar het is niet ondenkbaar dat je je auto inlevert bij de garage voor de APK en dat je garagist je een nieuwe achterruitenwisser probeert te verkopen. Wat je dan het beste kan doen? Vragen of het voor de APK is, zegt Dietz. “Als je die vraag concreet stelt, dan geloof ik dat vrijwel alle garages er eerlijk antwoord op geven.”

Overigens benadrukt Dietz wel dat je auto door de garage afgekeurd kan worden, terwijl de RDW deze juist goedkeurt. Of omgekeerd. Zo is het meten van een autoband volgens Dietz ‘ingewikkeld’, waarbij fouten op de loer liggen. Dit is volgens Dietz niet per se een probleem, ‘fouten maken is menselijk en daarom hebben we het toezichtsysteem’.

Het gros van die keuringen verloopt ook helemaal prima, volgens de manager. “Ongeveer vijf tot zes procent van alle keuringen gebeuren niet goed.” Garages lopen dan het risico op minpunten of zelfs een sanctie van het RDW. “Dan kan het zijn dat een garage even niet meer mag keuren.” Dit toezichthouden gebeurt overigens ‘risicogestuurd’, waarbij de RDW gemiddelde garages zoveel mogelijk met rust laat. Garagisten met ogenschijnlijk ‘een ander verdienmodel’ checkt de RDW weer vaker, zegt Dietz.

