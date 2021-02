Ferrari gaat meedoen aan de Le Mans Hypercar klasse - Autoblog.nl

Ferrari gaat onder meer Toyota en Peugeot achterna in de Le Mans Hypercar klasse.

Ferrari is aanwezig in vele takken van de autosport. Formule 1 natuurlijk, maar ook GT-klassen als GT3 en hun eigen raceseries. Een locatie waar Ferrari echter al jaren niet meer te vinden is: Le Mans. Ja, in de GT-klassen rijden er 488 GT3’s mee, maar de LMP-klasse moet het al een tijdje zonder Ferrari doen.

Hypercar

Dat laatste zal wel even zo blijven, maar er gaat een klasse komen waar Ferrari hun interesse heeft geregistreerd. De hypercar-klasse. Deze is nieuw en kan rekenen op interesse van al vele bekende merken. Zo gaan we in de hypercar klasse kunnen genieten van bijvoorbeeld Peugeot en Toyota. FIA WEC wilde zoals vanouds een homologatieregel instellen, waar er van elke deelnemende auto een straatversie van 25 exemplaren moet komen. Hier werd vanaf gezien. Toyota is naar verluidt nog wel steeds bezig met een straatlegale ‘Le Mans-auto’.

Return

Goed, even terug naar Italië. Ferrari bevestigde vandaag dat zij mee gaan doen aan de hypercar klasse (LMH). Daarmee zijn zij één van zes deelnemers die interesse hebben geregistreerd en één van drie die hun deelname bevestigd hebben. Ferrari wil meedoen vanaf 2023. Dat is twee jaar ná Toyota, SCG en ByKolles, die in 2021 al van start willen gaan. Ferrari kiest deze datum omdat het 50 jaar na 1973 is, wanneer zij voor het laatst meededen aan de topklasse van het langeafstandsracen.

Meer info volgt

Uiteraard zit het allemaal nog in een vroeg stadium, dus de auto, diens technische specificaties en hoe het allemaal vorm gaat krijgen is niet bekend. Wel is bekend dat Ferrari de technische uitdaging van de Hypercar klasse een mooie vindt, vanwege het kunnen gebruiken van deze technologie in hun straatauto’s. Daar helpt F1 natuurlijk ook bij.