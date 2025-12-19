Grootste ergernis draadloos laden in de auto opgelost door onverwacht merk

Deze zag je niet aankomen. Eindelijk fatsoenlijk draadloos laden in de auto!

Het draadloos opladen van je smartphone kan in steeds meer moderne auto’s. Maar wees eerlijk. Het werkt vaak voor geen meter. Het kabeltje is nog altijd de winnaar. Je smartphone vliegt alle kanten op, waardoor het laden telkens stopt. En vaak is de kracht zo zwak van de lader, dat de smartphone meer batterij verbruikt dan er bijgeladen wordt.

Moeten we niet gewoon kappen met draadloos laden in de auto en vertrouwen op de ouderwetse kabel? Nee, zegt Nissan. Het Japanse automerk komt met een slimme oplossing. Je zou zoiets verwachten van Skoda of een Frans merk, maar nee. Het zijn de good ol’ Japanners die met een briljante oplossing komen!

Qi2 draadloos laden

Het Japanse merk is in de VS de eerste autofabrikant die Qi2 draadloos laden aanbiedt. Die nieuwe laadtechniek debuteert in de Nissan Pathfinder en Murano van modeljaar 2026.

Wat Qi2 anders maakt dan de draadloze laders die we nu kennen, zie je meteen. In plaats van een glad rubber matje krijg je een verhoogde magnetische cirkel. Die grijpt zich vast aan de magnetische achterkant van moderne smartphones. Vanaf de iPhone 12 is het systeem compatibel. Ook recente Google Pixels en Android-toestellen met een compatibele hoes werken met deze technologie. Het resultaat: je telefoon ligt altijd perfect uitgelijnd, zelfs als je door een rotonde jaagt of als een hooligan door een bocht knalt.

Daarmee is het grootste issue van draadloos laden in de auto opgelost. Bij draadloos laden kan een afwijking van een paar millimeter al zorgen voor een forse daling in laadvermogen. Met die magnetische “puck” is dat probleem praktisch verdwenen.

Warmteprobleem verleden tijd

Daar blijft het niet bij. Waar eerdere draadloze laders vooral bekend stonden om hun warmteontwikkeling, heeft Qi2 een actieve koelfan. Er zit daadwerkelijk een ventilatortje in de draadloze lader. Door de temperatuur laag te houden, blijft het laadproces stabiel en efficiënt.

Qi2 levert een constant vermogen tot 15 watt. Dat is een stuk krachtiger dan 5 watt, wat je nu meestal aantreft bij draadloze laders in de auto. In combinatie met de koeling is de laadtijd van 10 naar 90 procent teruggebracht van vier uur naar iets meer dan anderhalf uur. Hèhè, we komen ergens.

Een ledlampje laat precies zien wat er gebeurt: oranje betekent laden, groen is vol en knipperend oranje waarschuwt voor een vreemd object of een verkeerd geplaatste telefoon.

De Murano en Pathfinder zijn voorlopig de enige auto’s in hun klasse in de Verenigde Staten met Qi2 aan boord. Tijd om dit naar Europa te brengen, hup! Tot die tijd voldoet een kabeltje ook wel hoor.