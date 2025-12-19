Blijf weg van je auto als je drank of drugs op hebt, ik herhaal..

Met een pilletje of een slok op achter het stuur kruipen is blijkbaar heel normaal in Nederland.

Het is abnormaal, maar voor veel automobilisten blijkbaar normaal. Als je de cijfers erbij haalt tenminste. Er is een een zorgwekkende trend gaande. Voor het eerst worden er in Nederland meer bestuurders gepakt met drugs op dan met alcohol. Een nieuw alarmsignaal.

Tot half december van dit jaar zijn al zo’n 43.000 mensen betrapt op rijden onder invloed. Vorig jaar stond de teller rond deze tijd nog net onder de 40.000. Ter vergelijking: in 2015 ging het ‘slechts’ om 26.700 gevallen. Als deze lijn doorzet, eindigen we dit jaar rond de 45.000. Daarover bericht de Telegraaf vanmorgen.

Volgens Frits Lindeman, projectleider verkeer bij de politie, is er iets fundamenteels aan het verschuiven. Jarenlang was het sociaal onacceptabel om onder invloed achter het stuur te kruipen. Tegenwoordig lijkt het weer een beetje te worden gebagatelliseerd. Een jointje, een paar glazen wijn. Het lijkt minder uit te maken onder automobilisten.

Drugs in het verkeer als nieuwe ontwikkeling

Wat vooral opvalt is de opmars van drugsgebruik in het verkeer. Cannabis, THC en steeds vaker ook in combinatie met alcohol. Dat laatste om de scherpe randjes er af te halen, shoutout naar Erik-Jan.

En juist dat combinatiegebruik is levensgevaarlijk. Onderzoeker Sander van der Kint van SWOV slaat alarm: drank en drugs versterken elkaars negatieve effecten. Reactietijd omlaag, inschattingsvermogen weg, zelfvertrouwen omhoog. Ik snap de lol er überhaupt niet van om die zooi te te combineren, laat staan dat je zo’n figuur onder invloed tegenkomt op de snelweg.

Jaarlijks vallen er naar schatting tussen de 70 en 140 verkeersdoden door bestuurders die onder invloed zijn. Op een totaal van zo’n 675 verkeersdoden per jaar is dat een vrij groot aandeel. En dan hebben we het alleen nog over de dodelijke slachtoffers.

Het werkelijke aantal mensen dat onder invloed rijdt, ligt waarschijnlijk nog veel hoger. Niet iedereen wordt immers gecontroleerd of gepakt. Toch bleek uit onderzoek dat het percentage automobilisten dat toegeeft wel eens met te veel alcohol te rijden, steeg van 1,4 procent in 2017 naar 2,6 procent in 2024. Dat is bijna een verdubbeling.

Sinds 2017 gebruikt de politie speekseltests om drugsgebruik aan te tonen. Waar vroeger één positieve test genoeg was, wordt nu steeds vaker dubbel getest op zowel alcohol als drugs. De consequenties zijn (terecht) stevig. Een rijontzegging, een verplichte zelf betaalde CBR-cursus en boetes die kunnen oplopen tot maar liefst 22.000 euro. Dat tikt aan, ja.

Het feit dat de pakkans laag is helpt niet mee. Denk maar eens na. Hoe vaak ben jij voor een alcohol of drugscontrole aan de kant gezet? Het komt vooral aan op een stukje eigen verantwoordelijkheid. Maar daar een beroep op doen is voor sommige mensen heeeel moeilijk..