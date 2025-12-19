Zo bizar hard zijn verkeersboetes gestegen

Je staat er niet altijd bij stil..

Even afkloppen, maar het is bijna 10 jaar geleden dat ik mijn laatste verkeersboete in Nederland incasseerde. Buitenland is een ander verhaal. Maar daardoor ben ik niet zo bezig met de prijzen van een boete in Nederland. Ja, het gaat elk jaar omhoog. Maar als je naar het verleden kijkt realiseer je pas hoe hard het is gegaan.

Sommige boetes zijn in een decennium tijd verdubbeld, terwijl ook snelheidsovertredingen structureel tientallen procenten duurder zijn geworden. Dat gaat verder dan een inflatiestijging of even indexeren.

Neem telefoongebruik achter het stuur. In 2017 betaalde je daar nog €230 voor. Pijnlijk, maar te overzien. In 2026 staat er €440 op de acceptgiro. Dat is bijna een verdubbeling. En hoewel appen tijdens het rijden natuurlijk levensgevaarlijk is, staat deze verhoging niet op zichzelf.

100% stijging

Sterker nog: sommige overtredingen zijn nog harder aangepakt. Het vervoeren van een kind zonder verplicht kinderzitje ging van €140 naar €280, merkte Autoverzekering.nl uit een analayse op. Exact hetzelfde verhaal bij onnodig links rijden. Twee overtredingen die je misschien niet direct associeert met extreme pakkans of zware straf, maar die inmiddels net zo hard worden afgestraft als serieuze snelheidsovertredingen. Een stijging van 100%.

Ook kleinere ‘vergrijpen’ zijn fors duurder geworden. Foutparkeren, het onterecht inrijden van een milieuzone of andere ogenschijnlijk lichte overtredingen zijn in sommige gevallen met meer dan 44 procent verhoogd.

Opvallend is vooral wanneer die stijgingen zijn ingezet. Tussen 2017 en 2020 werden boetes nog relatief bescheiden aangepast. Vanaf 2021 ging het gaspedaal echter stevig naar beneden. Jaar na jaar kwamen er forse verhogingen bij, waardoor Nederland inmiddels tot de landen met de hoogste verkeersboetes van West-Europa behoort.

Snelheidsovertredingen: alles omhoog

Vooral hardrijders moeten lappen. Wie in 2026 binnen de bebouwde kom 30 km/u te hard rijdt, mag €446 aftikken. In 2017 was dat nog €322: een stijging van ruim 38 procent. Zelfs kleine overschrijdingen zijn geraakt. Vijf kilometer per uur te hard op de snelweg kostte je in 2017 €26, inmiddels is dat €34 (+30,8%).

Opvallend: de verhogingen zijn vrijwel gelijk binnen en buiten de bebouwde kom. In alle categorieën gaat het om stijgingen tussen de 35 en 39 procent. Dat wijst niet op losse maatregelen, maar op een breed en bewust beleid om snelheidsovertredingen structureel duurder te maken.

Regering heeft geld nodig

Officieel worden de verhogingen gemotiveerd met verkeersveiligheid. Risicovol gedrag zoals appen achter het stuur of rijden zonder kinderzitje moet hard worden ontmoedigd. Tegelijkertijd laten de Miljoenennota’s van 2024 en 2025 zien dat verkeersboetes ook gewoon zijn ingecalculeerd als structurele inkomsten voor de schatkist.

De vraag is natuurlijk in hoeverre we hier boos op moeten worden. Bewust te hard rijden is risico lopen dat je een dikke prent krijgt. Echter, per ongeluk een kleine snelheidsovertreding maken kan meteen in de papieren lopen. En voor sommige mensen gaat het financieel gezien heel snel van kwaad tot erger.