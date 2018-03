Verzekeraars willen zwarte doos in de auto

Het moet een eerlijker beeld geven als er een ongeluk heeft plaatsgevonden.

Aan de hand van de zwarte doos kunnen ongelukken met vliegtuigen vakkundig worden geanalyseerd. Verzekeraars willen deze techniek verplicht naar de auto brengen. Het Verbond van Verzekeraars doet een oproep naar de overheid om zwarte dozen verplicht te stellen in iedere (nieuwe) auto, zo valt te lezen in diverse Nederlandse kranten vandaag (1) (2). Veel nieuwe auto’s beschikken al af-fabriek over deze technologie.

Een zwarte doos (officieel: Event Data Recorder, EDR) moet helpen bij het schaffen van informatie bij een ongeluk. Bijvoorbeeld met welke snelheid er gereden werd en of de bestuurder een gordel droeg. Anno 2018 ligt de uitleg nog altijd bij de betrokkenen. Soms zijn er getuigen die kunnen helpen met het schaffen van informatie, maar bij een eenzijdig ongeval is het tamelijk eenvoudig om te frauderen. Het is nu nog een grijs gebied. Zo heeft de ANWB een eigen variant op zo’n zwarte doos. De verzekeringsmaatschappij verlaagt de premie als er keurig gereden wordt door een dongel in de auto te plaatsen.

De ANWB, Veilig Verkeer Nederland en de politie hebben enthousiast gereageerd op de plannen. Het is aan de overheid of er daadwerkelijk iets mee gedaan gaat worden. Om zelf gezeur te voorkomen na een ongeluk kun je een dashcam aanschaffen. In veel gevallen kan het videomateriaal als bewijs worden gebruikt als de tegenpartij iets anders beweert. Check onze webshop voor het actuele aanbod.

Foto: de eerste auto van @autoblogger via Autojunk.nl