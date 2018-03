Audi Sport: “verwacht geen nieuwe R8”

Sauerkraut!

Oké, zo’n verrassingskreet is niet helemaal op zijn plaats, want speculatie na speculatie gaf aan dat het droppen van de Audi R8 al een tijdje op de radar van het merk met de boksbeugel lag. De R&D-baas van Audi Sport GmbH, Peter Mertens, noemde het op de Autoshow van Genève nog een keer en klonk er zeker van: er is geen ruimte meer voor een super-Audi. De R8 krijgt geen directe opvolger, ook al zijn er speculaties over nieuwe aandrijflijnen die in ontwikkeling zijn bij Audi Sport. Er zijn R8-geschikte motoren in ontwikkeling, zowel benzine-, elektro- als hybrideaangedreven. Deze zullen volgens Mertens in drie unieke sportauto’s van Audi Sport een plaats krijgen, maar geen één zal de naam R8 dragen. Volgens Mertens is het klaar met de Audi-versie van de Huracán.

Laatstgenoemde is dan ook de reden dat de R8 verdwijnt. Laten we eerlijk zijn: de R8 is gewoon een Huracán zonder de Lamborghini-heritage. De prijs was bij generatie één dan een reden om voor de R8 te gaan, om een soort instap-Lamborghini te rijden. Bij zijn introductie in 2006 was de R8 nog uniek: hij kreeg een 4.2 liter grote V8 mee uit Audi’s eigen schappen, maar daar kwam in 2009 een V10 van Lamborghini bij. Dat was het moment dat de R8 zijn unieke karakter verloor. Los van hoe gaaf een supercar met atmosferische V10 is, het was eigenlijk een uitgeklede Gallardo LP560-4. Wel voor een hoop minder geld en een hoop meer LED-lampjes.

Generatie twee (rijtest) kwam in 2016 en die verergerde het probleem door zijn prijs. Het prijsverschil van de R8 en de Huracán is veel kleiner waardoor geld besparen veel minder een issue is tijdens het kiezen tussen de twee. VAG moest een knoop doorhakken en besloot dat de R8 het onderspit delft. Lamborghini kan die verkopen goed gebruiken namelijk, terwijl Audi Sport het ook wel redt met het dik maken van “reguliere” Audi’s.

En die instap-V6 dan? Daar wordt niks over ontkend noch bevestigd. Het zou de R8 uniek maken ten opzichte van de Huracán die alleen met V10-motoren beschikbaar is, maar in weze is er al een instap-R8, genaamd Audi TT RS (rijtest). Aangedreven door een 5-in-lijn met 400 pk kom je niks tekort. Los van of een R8 met V6 zou verkopen of niet, het lot van de supercar lijkt vastgesteld.

Geen zorgen, de R8 blijft nog een aantal jaar onder ons, en in die jaren is de kans aanwezig dat die V6-versie ook nog komt. Wanneer dat is, en hoeveel pk Audi daar uit peutert, is nog niet bekend. Het mag echter allemaal niet baten en binnenkort verliezen we waarschijnlijk één van de laatste atmosferische supercars.

Met dank aan Hans voor de tip!