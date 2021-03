Wouter pakt overlast motorrijders aan met BMW M2 M-Town Police! - Autoblog.nl

Een dagje de BMW M2 in M Town Police uitvoering van BMW Dusseldorp voor de deur deed rare dingen met Wouter.

Of we iets wilden doen met een BMW M2 in M-Town Police uitmonstering. Die vraag kregen we van BMW M dealer Dusseldorp BMW. Dat wilden we natuurlijk wel.

Kijk de video om te zien hoe Wouter van de nood een deugd heeft gemaakt!

Dat M-Town ook een taxi heeft wisten we al van een vorige actie die we gedaan hebben met BMW dealer Dusseldorp BMW. Zie onder voor die M4

