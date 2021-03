Zoveel kost de Volkswagen ID.3-instapper met kleinere accu - Autoblog.nl

Gaat de Volkswagen ID.3-instapper onder de 30k?

De Volkswagen ID.3 is nu een goedkope elektrische auto, maar niet per se een goedkope Volkswagen. De goedkoopste ID.3 kost namelijk nu 36.890 euro, toch een ruime tienduizend euro meer dan de goedkoopste Golf. En dat terwijl die ID.3 ooit de Golf moet gaan vervangen. Nu maakt Volkswagen het gat tussen de twee hatchbacks echter een stukje kleiner. Niet door die Golf duurder te maken, maar door een nóg goedkopere ID.3 te maken.

Volkswagen zei al een ID.3-instapper te willen maken, nu weten we ook de Nederlandse prijs: 32.190 euro. Daarmee krijg je niet de dikke 58 kWh-accu uit de duurdere ID.3’s. In plaats daarvan geeft Volkswagen deze ID.3-instapper een 45 kWh-accu. Hiermee moet je 351 kilometer volgens de WLTP-norm kunnen rijden. Deze accu is altijd gekoppeld aan een 150 pk sterke elektromotor.

Waar de duurdere ID.3 met 58 kWh-accu met 11 kW kan worden opgeladen, is het laadvermogen van de ID.3-instapper beperkt tot 7,2 kW. Hiermee is de accu binnen 7,5 uur volledig opgeladen. Snelladen kan de ID.3-instapper ook, met 50 kW. Daarmee duurt opladen van 5 naar 80 procent zo’n 40 minuten. Optioneel (649 euro) is de auto met 100 kW te snelladen, daarmee is de auto in 35 minuten op te laden. Ga je voor een duurdere uitvoering van de ID.3 met 48 kWh-accu, dan kan de ID.3 altijd met 100 kW snelladen. De Volkswagen ID.3-instapper is per direct bij de dealer te bestellen.