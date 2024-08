Wow! Prins Bernhard rookt de banden op van een DeLorean V8

Wat moet het fijn zijn om een prins te zijn, zeker als je voornaam Bernhard is. Dan heb je namelijk de beschikking over een DeLorean met een V8. Hij wel!

Prins zijn heeft z’n voordelen en z’n nadelen. Vervelend is dat iedereen een mening over je heeft, zeker als je -zoals Bernhard- nogal ‘High Profile’ bent. En die mening is zelden positief, want je bent een Nederlandse prins en Nederlanders zijn kampioen in klagen. Zeker als iemand meer heeft dan wij.

Maar aan de andere kant moet het ook heerlijk zijn om de titel prins te kunnen voeren. En al helemaal als je voornaam Bernhard is. Want dan heb je het lekker voor elkaar hoor, zeker als je een petrolhead bent. En laat hij dat nou net even zijn. En daar maakt hij goed gebruikm van. En terecht Bernhard, wij zouden exact hetzelfde doen!

Prins Bernhard drift in een DeLorean V8

Naast de batterij aan heerlijke auto’s die Bernhard onder zijn koninklijke reet heeft gehad, is hij ook eigenaar van ’s Neerlands enige Formule 1-circuit, heeft hij zijn zoon geholpen met een leuk project en heeft hij een DeLorean. Met een V8!!! En daar maakt hij goed gebruik van!

Voordat we naar de video gaan waarin we kunnen zien dat onze prins de achterbanden van de DeLorean oprookt, moeten we eerst even naar die auto gaan. Da’s namelijk nogal een speciaal geval. Het heeft eigenlijk weinig met een DeLorean te maken, want het is een volbloed racer geworden.

Bas Koeten Racing is het bedrijf dat de auto zo geniaal heeft aangepakt voor Bernhard. De 2.7 PRV V6 met 130 pk die achterin lag is bij het vuil gezet. Prima, daar horen die blokken ook. Bas Koeten heeft een BMW V8 met supercharger in het vooronder gelepeld. In het vooronder inderdaad, die hebben ze dus verplaatst! En daarmee kun je prima driften, want hij levert 650 pk. Lekker!!

Verder heeft de DeLorean V8 een nieuw onderstel, is er een sperdifferentieel geplaatst zodat er ook daadwerkelijk gedrift kan worden. En er is nog veel meer gedaan. Ach, eigenlijk kunnen we beter zeggen dat Bernhard in een aangepaste BMW met DeLorean koetswerk aan het scheuren is. En dat doet hij lekker!

En zoals zo vaak geldt het nu ook; een filmpje zegt meer dan 1000 woorden, dus laten we maar snel kijken hoe het eruit ziet als onze prins Bernhard een DeLorean met een V8 ongenadig op zijn flikker geeft. We zeggen het niet snel hier, maar we zijn nu toch best een beetje jaloers!