Zoon Prins Benhard Junior start een autobedrijf

Binnenkort kun je een auto verkrijgen met echte koninklijke touch, en wel van Sam van Vollenhoven: de zoon van Prins Bernhard Junior.

Er zijn genoeg autoverhalen te verkrijgen uit onze koninklijke familie, maar de meeste koninklijke autoverhalen hebben heden ten dage te maken met de neef van Koning Willem-Alexander. Dat is namelijk Bernhard van Vollenhoven, beter bekend als Prins Bernhard Junior. Onder meer omdat hij de directeur is van het circuit van Zandvoort en dus in die rol vaak in de media verschijnt. Welnu, Prins Bernhard Jr. heeft ook een zoon en die lijkt het autovirus ook gepakt te hebben.

Sam van Vollenhoven start autobedrijf

De 18-jaar jonge Sam van Vollenhoven studeert ondernemerschap, maar duikt nu al het echte ondernemerschap in. Met zijn bedrijf Sam’s Garage wordt Sam van Vollenhoven een naam in de Nederlandse autobedrijven. Sam wil zich volledig bezighouden met het bedrijf naast zijn studie, omdat de beide veel raakvlakken met elkaar hebben uiteraard. Hulp van zijn vader lijkt ook niet uitgesloten, het bedrijf staat nu geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met als vennoot het zakenbedrijf van Prins Bernhard Junior.

Jeep Wrangler

Goed, dat even wat betreft Sam van Vollenhoven en de basis, belangrijker is natuurlijk: wat kun je verwachten van Sam’s Garage? Welnu, je moet er een Jeep Wrangler voor bezitten. Heb je dus elke andere auto, dan kan Sam voor nu niet zo veel voor je betekenen. De Jeep Wrangler is een offroader pur sang, en dus is de auto ietwat basaal uitgevoerd. Laat het echter aan Nederlanders over om het toch te zien als een modedingetje en dan blijkt dat de Wrangler qua luxe niet op elk niveau je van het is. Vandaar dat bedrijven als Brute in Nederland begonnen met verkopen, om toch een luxueuze Wrangler te kunnen rijden.

Sam wil ook zoiets realiseren. Sam’s Garage wil de one stop shop worden voor alles Wrangler. Dat kan zijn in de vorm van op maat gemaakte opties zijn zoals nieuwe bekleding of een koelkast, maar het hoofddoel wordt het aanpakken van de rijeigenschappen van de Jeep Wrangler. Volgens Sam is de rijkwaliteit niet best en dus wil hij zich gaan richten op verbeteringen op dat front. In zijn eigen woorden: een racemonster van een Wrangler maken hoeft niet, maar een upgrade voor het comfort en de veiligheid kan zeker een boel doen voor de Jeep. Het wordt overigens niet bekend of Sam een bepaalde affiniteit heeft met de Wrangler, of de markt gewoon goed heeft bestudeerd. De behoefte aan verbeterde Wranglers zal vast niet uit de lucht komen vallen.

Meer info over Sam’s Garage zal duidelijk worden tijdens de officiële lancering, die vindt plaats op Masters Expo vanaf 8 december. (via Quote)