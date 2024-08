Als jij je leaseauto niet onderhoudt, gaat je dat veel geld kosten

Als je denkt dat je met een leaseauto een vrijbrief hebt om geen onderhoud te plegen, heb je het mis. Sterker, dat gaat je een hoop geld kosten.

Als jij een leaseauto hebt, kan het zijn dat je hem behandelt als een stuk oud vuil. Onder het motto “dat ding is toch niet van mij, ik doe er helemaal niks aan” zou je hem kunnen laten versloffen en er geen onderhoud aan plegen.

Maar pas daar mee op. Want naast dat het niet netjes is, kan het je ook een boel geld kosten. Zo merkte ook de berijder van een leasauto van Stern Lease. Na het inleveren bleek de auto in drie jaar geen enkele vorm van onderhoud te hebben gehad. En de schade gaat voor een groot deel naar de berijder.

Onderhoud je leaseauto, dat scheelt je geld

Stern sleepte de berijder voor de rechter, omdat zijn nalatigheid een hoop schade had veroorzaakt. Zo was de olie in drie jaar en ruim 65.000 kilometer nooit vervangen. Dat zorgde ervoor dat er zo’n dikke smurrie in de motor zat, dat ‘ie niet eens met de hand rond te draaien was.

Het kostte 2500 euro om de boel te fixen en Stern had geen zin om daar zelf voor op te draaien. Dus een gang naar de rechter volgde. Daaruit bleek dat het niet zo eenvoudig lag als dat je misschien zou denken, maar de leaser was wel nalatig.

Hij was namelijk wel degelijk een paar keer naar de garage geweest, maar dat was om storingen op te laten lossen die middels lampjes op het dashboard aan het licht kwamen. En alhoewel die problemen werden opgelost, werd er geen regulier onderhoud gepleegd.

Daar had de berijder van de leaseauto best wel wat meer actie op mogen ondernemen, vindt de rechter. Die veroordeelde hem daarom tot het betalen van 75% van de schade, plus de proceskosten. Al met al best een duur geintje…

Dus onthoud; als je een leaseauto hebt, vergeet hem niet te onderhouden. Dat scheelt gewoon een heleboel gezeur. En geld, dat ook.