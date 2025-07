WTF: Chinees bouwt motorkap om naar aquarium met levende vissen!

We hebben maar een vraag: waarom?

We hebben dankzij Pimp My Ride al heel wat bijzondere op, aan of onder een auto gezien. Een stortvloed aan LCD-schermpjes, een zwembad in de laadbak van een pick-up of gigantische spinners: niets is Xzibit en zijn crew te gek. Er werd zelfs ooit een aquarium gebouwd op de achterbank van een Mitsubishi Mirage met twee levende vissen erin, Tina en Ike. Hopelijk bleven die twee vissen van elkaar af.

Dat ging al (te) ver, maar in China doet een visser er een schepje bovenop. Ene meneer Liu kwam op het idee om van zijn motorkap een vissenkom te maken met echte levende vissen erin. En met de motorkap bedoel ik ook echt de kap.

Laten we eerst antwoord geven op de belangrijkste vraag: waarom?! Liu vertelt dat hij was wezen vissen, maar was vergeten om een emmer mee te brengen. In plaats van de vissen terug te gooien in hun habitat, besloot hij om zijn Li Auto L9 dichterbij het water te zetten en de motorkap te gebruiken als aquarium.

Hoe dan?

Op de kap zit een PPF-folie. Liu heeft de beschermhoes wat losgetrokken en in de opening tussen het carrosseriedeel en de folie wat water, gevolgd door de vissen. Hierdoor begon de hoes op te bollen en ontstond een aquariumachtig effect. Bekijk hier de bewegende beelden.

De vreemde vogel erkent dat de vissen er niet veilig zitten en dat de auto er niet veiliger op wordt. Hij vertelt anderen dan ook om hem niet na te doen. Dat is niet genoeg voor de politie. Liu mag geen meter rijden met de vissenbak. Naar eigen zeggen heeft hij dat ook niet gedaan.

Goed, het is bijna weekend, maar we hebben onze dosis uit de vreemde hoek van het internet wel weer gehad voor de komende tijd. Iemand een Chinese liefhebbersauto?

Beelden: TikTok