Moderne ‘Alfasud’ is WTF-creatie van de dag

Een perfecte moderne interpretatie van de Alfa Romeo Alfasud bestaat echt: hebben wij een memo gemist?

De hatchback zoals we hem nu kennen is nog helemaal niet zo’n oud autotype. Uitzonderingen zijn er altijd, maar vroeger was het veel logischer om te gaan voor een soort liftback. Denk maar aan de 1980-iteraties van de Opel Kadett of, relevant voor vandaag, de Alfasud. Dat model werd geplaatst waar je nu een Giulietta zou plaatsen, maar was duidelijk meer een soort liftback dan een echte hatchback. Later zou dit uitgroeien tot wel daadwerkelijke hatchbacks, zoals met de 145, 147 en Giulietta, al zat de 146 daar nog tussen als moderne interpretatie van de Alfasud.

Honda Civic

Het lijkt erop dat Honda deze vormgeving ook kan waarderen. De Civic hatchback is traditiegetrouw een hatchback in de klassieke zin van het woord. Vanaf de FN-generatie voor Europa en Japan begon de definitie van een hatchback voor Honda een beetje te vertroebelen. Bij de FN en FK was er al sprake van een dusdanig steil aflopende C-stijl dat het liftback-idee al omarmd werd.

En bij de FK8 en de nieuwste FL5? Door de ‘normale’ hatchback-voorkant maar de toch aflopende liftback-achtige kofferbak, zou je dit gewoon Alfasud-proporties kunnen noemen. Je denkt misschien: wat heeft dit met elkaar te maken? Als je een Japanner die kan huisvlijten moet geloven: best veel.

‘Moderne Alfasud’

Op een auto-evenement in Japan kwam een Twitteraar (sorry, X-eraar) namelijk iets bijzonders tegen. Een auto die het moderne Alfasud-gevoel echt omarmt. Sterker nog: als Alfa een Arna-esque samenwerking was aangegaan met Honda, was dit wellicht het resultaat.

Het is een zelfgemaakte Giulia GTAm-bumper op een Honda Civic Type R (FL5). Inclusief grote luchtgaten, Scudetto-grille en asymmetrisch kenteken. Maar dan passend gemaakt rond de koplampen van de Civic.

Rondom gaat het feestje verder, want ook de velgen en skirts van een Alfa Romeo Giulia zijn toegevoegd aan deze Civic. En check die Italiaanse vlaggetjes op de spiegels! Aan de achterkant zijn de Civic-genen duidelijk, maar zijn toch wat subtiele hints toegevoegd voor het GTAm-gevoel. De spoiler lijkt op die van de speciale Giulia, de centrale uitlaten zijn er twee in plaats van drie en zelfs de achterlichten zijn vervangen door units die meer lijken op die van een Alfa Giulia of Stelvio.

In Japan is dit een trend die al langer gaande is: Europese modellen nabootsen op plaatselijke auto’s. Eerlijk is eerlijk, het idee is erg grappig. En aangezien je met een beetje fantasie een beetje Alfasud kan herkennen in het lijnenspel van de Civic, wellicht inspiratie voor Alfa om de ‘Sud naar het heden te brengen. (via X)