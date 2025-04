Je volgende liefhebbersauto is een Chinese EV

Licht, veel vermogen en ook nog eens een sexy koets.

Ik had een aantal jaren geleden nooit verwacht dit te schrijven, maar man wat ziet deze Chinese EV er goed uit. En de looks zijn nog maar het begin, zo blijkt. Je kijkt hier naar de JMEV01. Dat zegt je waarschijnlijk niets. De makers, tuner Gongjiang Pai en autofabrikant Jiangling Group New Energy, zullen ook weinig belletjes doen rinkelen. Het bedrijf dat voor financiering zorgt, ken je wel: Xiaomi.

De twee bedrijven kregen geld van Xiaomi om een conceptauto, de SC-01, in productie te laten gaan. Dat is gelukt en op 15 april krijgen we het complete resultaat te zien. Gelukkig heeft de Chinese autowebsite Autohome al wat beelden en informatie over de EV.

JMEV01 is een lichtgewicht!

De elektrische tweezitter durf ik een liefhebbersauto te noemen om verschillende redenen. Ten eerste zijn gewicht. Als ware Gordon Murray’s zijn de makers aan de slag gegaan. Er is een chassis gebouwd met een buisvormig spaceframe en de ophanging heeft push-rods. Alles bij elkaar zou dat moeten resulteren in een rijklaar gewicht van 1.365 kilo. Da’s absurd voor een EV.

Wat ook wel weer lekker is: de krachtbron ligt in het midden achter de inzittenden. Dat belooft wat voor het stuurgevoel. Die krachtbron is overigens behoorlijk potig. Twee elektromotoren zorgen voor 320 kW oftewel 435 pk. Een sprintje van 0 naar 100 km/u is dan ook zo gepiept: 3,9 seconden.

Ook het interieur zou aan de wensen van puristen voldoen. Zo zijn er geen touchscreens, maar fysieke knoppen. En nog leuker: er zit een ouderwetse echte handrem in zonder elektronische poespas. Dat zie je niet vaak meer bij nieuwe auto’s, laat staan bij EV’s.

Leuk prijskaartje

Dankzij het lage gewicht zou de JMEV01 520 kilometer ver kunnen komen met een volle batterij. Let wel: dit is gemeten met de Chinese CLTC-meting. Voorlopig zullen wij daar weinig van meemaken, want de auto wordt straks alleen verkocht in China. Daar betaal je er zo’n 300.000 yuan (€ 37.000) voor. De grote (en enige?) concurrent is de MG Cyberster. Die kost in China tenminste 319.900 yuan of € 66.350 in Nederland.