Noodlijdend EV-merk krijgt hulp van Uber om Tesla te pesten

Een Tesla-concurrent gaat robot-Ubers bouwen.

Peter Rawlinson werkte aan de Tesla Model S en zag dat een aantal van zijn ideeën niet werden overgenomen. Op een dag dacht hij: weet je wat, zak er lekker in Elon, ik begin voor mezelf! Rawlinson zette Lucid op en kwam met gladde EV-sedan met een gigantisch rijbereik en inmiddels een actieradiusrecord.

Helaas zat het niet allemaal mee. Na de presentatie van barslechte jaarcijfers met miljarden verlies besloot Rawlinson om een stapje terug te doen. Inmiddels zijn we een half jaar verder en lopen de zaken alweer wat beter. In Q1 gingen de verkopen met 58 procent omhoog en werd de doelstelling van 20.000 verkopen in 2025 uitgesproken. Uit de cijfers van Q2 blijkt dat we na een halfjaar zitten op 6.418 verkopen. Da’s inderdaad minder dan de helft van 20.000.

Ook op de beurs gaat het niet zo goed als voorheen. Het aandeel van Lucid stond in 2022 nog op 55 dollar. Nu… niet meer. Hier komen we later op terug. De nieuwe Gravity moet de lijn weer doen stijgen, maar een steuntje in de rug kan Lucid alsnog wel gebruiken. Dat steuntje komt van een bekende: Uber!

Lucid en Uber gaan samenwerken

De taxiservice lijkt klaar te zijn met het imago van luie ongetrainde chauffeurs en stort zich op de robotaximarkt. Precies, dezelfde branche als waar Tesla furore probeert te maken met de Cybercab. Om goed beslagen ten ijs te komen, pompt Uber honderden miljoenen in Tesla-concurrent Lucid én in Nuro, een bedrijf dat de soft- en hardware voor zelfrijdende auto’s maakt. Naar verluidt investeert Uber 300 miljoen dollar in Lucid.

De grote concurrent van de Tesla Cybercab moet de Lucid-Nuro robotaxi worden in de vorm van de grote Gravity. Qua actieradius gaat de Lucid het dan wel winnen van de Tesla. De Gravity komt zo’n 700 kilometer ver terwijl de Cybercab ophoudt na 480 kilometer. Natuurlijk kun je alleen via de Uber-app een zelfrijdende Lucid voor laten rijden.

De Lucid-Nuro autonome Gravity krijgt spulletjes zodat hij in staat is tot autonoom rijden op Level 4-niveau. Nu wordt er nog getest op een oefenterrein met de zelfrijdende Lucid. Het voordeel is wel dat Nuro al vijf jaar lang autonome auto’s heeft rondrijden in Amerika.

Ook in Nederland?

Het doel is om 20.000 zelfrijdende EV’s te voorzien van hard- en software in de komende zes jaar. De eerste robotaxi moet dit jaar nog aan de slag gaan in een Amerikaanse stad. Later moet de taxiservice ook in ”tientallen markten” in de rest van de wereld worden aangeboden. Of Nederland daarbij hoort, is nog onbekend. Het is niet ondenkbaar dat hier zelfrijdende Lucids gaan rondrijden. Het merk is hier al aanwezig en Musk is druk bezig met de RDW om autonoom rijden hier legaal te maken.

De eerste positieve invloed van Uber op Lucid is al een feit. Op de dag dat dit nieuws naar buiten komt, zien investeerders weer heil in het EV-merk. Het aandeel is gestegen van ongeveer 2 dollar naar ruim 3 dollar. Het is niet veel, maar alle beetjes helpen. Totdat de zelfrijdende Gravity hier is, moeten we zelf sturen. Kijk hoe @Wouter dat hieronder doet in de Lucid Air.