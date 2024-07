Yes: de leukste Duitse sportwagen keert terug!

Dat is goed nieuws de leukste Duitse sportwagen maakt wellicht een comback!

We houden allemaal van sportwagen. We houden allemaal van Duits. Dus is het logisch dat we van Duitse sportwagens houden. De Porsche 911 is daar een goed voorbeeld ban. Maar die auto opereert een beetje aan de bovenzijde van de markt. Heel erg leuk en aardig, maar voor ons normale stervelingen onbereikbaar. Zelfs de 996 begint weer langzaam op te krabbelen in waarde.

Gelukkig komt de leukste Duitse sportwagen weer terug! Het gaat niet om een Porsche of BMW, maar een heuse Smart! Het lijkt er namelijk op dat de Smart Roadster weer gaat terugkeren. Nu nemen we dat ‘Duits’ heel erg ruim, want de Smart Roadster werd in elkaar geschroefd in Frankrijk en Smart was een Zwitser-Duitse samenwerking en tegenwoordig is het merk zo Duits als een bord Bami.

Leukste Duitse sportwagen

De reden dat ze de Smart Roadster willen laten terugkeren is niet alleen om Autobloglezers @jrk68, Smart2000 @ocda en @tupperware blij te maken, maar omdat ze een auto nodig hebben die een beetje voldoet aan het ‘Smart’-concept. Dus een kleine, lichte auto. Wellicht is het je ontgaan, maar Smart bouwt tegenwoordig enorme elektrische crossovers.

Smart-honcho Dirk Adelman staat ‘open voor het idee’. Voor Adelman is de Smart Roadster een bijzondere auto, want dat was de eerste auto waaraan hij werkte toen hij bij Smart ging werken. Hij laat weten dat als de Smart Roadster er komt (we houden niet van die ‘als’), het een kleine, lichte tweezitter wordt.

Maar als Smart dan meer Smart wil zijn, waarom komt het merk dan niet gewoon met ‘een Smart’? De Smart City Coupé (later omgedoopt tot ForTwo) is het prototype Smart. Sterker nog, het is het prototype stadsauto. Zeker in deze tijden van ‘duurzame mobiliteitsoplossingen’ (mensen die deze term serieus bezigen kennen de Nordschleife niet) is een ‘OG’ Smart een uitstekend alternatief.

A-segment blijft lastige zaak

Daar staat Dirk Adelman ook voor open, maar wel onder een voorwaarde. Smart wil dan wel een partner hebben om eraan te kunnen werken. Het is op dit moment heel erg lastig om met A-segmentauto’s geld te verdienen. De eisen van de EU grenzen aan het hondsdolle. Naast de Goerge Orwell-esque volgapparatuur en elektronische begrenzers, zijn er veel te veel items verplicht.

Naast het feit dat ze de automobilist afstompen in hun kunde om een auto te besturen, drijft het de kostprijs omhoog. Niet erg bij een Porsche Cayenne, maar wel bij een kleine auto. Alleen als Smart de ontwikkelings- en fabricagekosten kan delen met een andere fabrikant, wil Adelman erover nadenken.

Kiek dan, een superzeldzaam setje Runline velgen op deze ‘collector’s edition’ uit 2006. Zijn er maar 50 van gemaakt!

Het concept van de eerste Smart Roadster was eigenlijk briljant. Men gebruikte namelijk enkel en alleen onderdelen die al voorhanden waren. Dus de motor en transmissie kwamen gewoon uit de normale Smart. Dankzij de layout (motor op de achteras, achterwielaandrijving en een laag gewicht was het een geweldige auto in de bochten.

Via: Autocar

