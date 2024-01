Nederlandse politie rijdt Duitse Porsche klem in België

Het automobiele drielandenpunt in optima forma. De Nederlandse politie rijdt een Duitse Porsche klem in België.

Als je dacht dat wij van Autoblog.nl ophielden bij de Nederlandse landsgrenzen, heb je het fout. Wij schrijven ook graag over internationale zaken. Zoals deze middag het geval is, want we gaan naar België.

Daar heeft de Nederlandse politie namelijk een Porsche 911 met Duitse platen klemgereden en de bestuurder gearresteerd. Over het hoe en waarom van deze actie tasten we nog in het duister, maar droge feiten hebben we wel voor je.

Nederlandse politie pakt Duitse Porsche in België

Vanmorgen zag de politie in de buurt van Maastricht deze Porsche rijden. Of het een onderbuikgevoel was van de getrainde dienders, is nu nog niet duidelijk, maar feit is dat ze besloten de sportwagen een stopteken te geven.

Tot hier niets vreemds, maar dat zou snel veranderen. De 48-jarige bestuurder had duidelijk andere plannen en besloot het Duitse raspaardje de sporen te geven. Waarschijnlijk geïnspireerd door Amerikaanse films waar het passeren van de grens met Mexico als vrijhaven wordt gezien, besloot hij ervoor te gaan.

Jammer voor hem dat de Nederlandse politie in goed overleg met de collega’s uit België een achtervolging gewoon over de grens mag voortzetten. Wat ze dan ook deden. Al vrij snel werd de Porsche 911 klemgereden, veel verder dan Smeermaas kwam hij niet. De beelden zie je hier:

Onduidelijk is waarom de Nederlandse bestuurder gas gaf en wilde vluchten. Hij zit in de cel en er wordt onderzoek gedaan. En de Porsche? Die kon niet meer rijden en is afgesleept.

Zo zie je, er is altijd wat te beleven. Zelfs in Smeermaas in België.

