Porsche roept álle Taycans terug vanwege remprobleem

Een probleem met je remmen, dat moet je natuurlijk niet hebben. Zeker niet in een bloedsnelle auto als de Taycan.

Geen enkele fabrikant is perfect. Zelfs Porsche niet. Ook Porsche heeft daarom met enige regelmaat een terugroepactie. De nieuwste terugroepactie heeft echter wel een hele grote omvang. Er wordt namelijk de complete productie van een model teruggeroepen. En niet vanwege een kleinigheidje.

Het gaat om een terugroepactie van de Porsche Taycan. Daar zijn er al aardig wat van op de weg gezet, sinds de introductie in 2020. Alleen in Nederland zijn er al 2.559 van verkocht en wereldwijd gaat het om meer dan 150.000 auto’s.

Deze moeten nu allemaal terug naar de dealer, zo meldt Autocar. De aanleiding is een probleem met de remmen. Er kunnen barstjes ontstaan in de remleidingen, die vervolgens gaan lekken. Het gevolg is dat je remdruk gedeeltelijk wegvalt. En dat wil je niet in een bloedsnelle auto die meer dan twee ton weegt…

Zoals gewoonlijk bij een terugroepactie is dit probleem maar in een beperkt aantal gevallen voorgekomen. Maar fabrikanten nemen graag het zekere voor het onzekere, zeker als het om een cruciaal iets als de remmen gaat. Daarom worden dus alle Taycan’s teruggeroepen.

Kun je nog wel met een gerust hart in een Taycan stappen? Jawel, mocht er iets mis gaan met het remsysteem dan verschijnt er als het goed is een waarschuwingslampje. En het gaat alleen om de voorste remmen, dus je hebt altijd de achterste remmen nog.

In Nederland is er op dit moment nog geen terugroepactie in gang gezet, want we kunnen nog niks vinden in het terugroepregister van de RDW. Recent was er wel een terugroepactie voor de Taycan vanwege risico op kortsluiting in de accu. Maar dat is een ander verhaal.

