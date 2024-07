Dit is de groenste Porsche Panamera van Nederland

De groenste Porsche Panamera mag er zeker zijn!

Gisteren werd de Porsche Panamera voorzien van gezinsuitbreiding. De automotive ooievaar kwam bij huizen Panamera enkele nieuwe smaakjes brengen, namelijk de GTS en de Turbo S E-Hybrid.

Alle twee zijn ze getooid met een enorm krachtige V8. Beide auto’s ademen sportiviteit. Nu kun je je afvragen in hoeverre dat terecht is, gezien het leeggewicht van de auto’s (de Turbo S E-Hybrid weegt 2.435 kg), maar in beide gevallen is het niet de ‘stijlvolle’ of ‘chique’ uitvoering.

Groenste Porsche Panamera van ons land!

Nu is het natuurlijk wel zo dat het heel erg afhankelijk is van de gekozen configuratie, want veel mensen kiezen namelijk voor zwart, grijs, zilver of een tint daartussen in. Dit in combinatie met een zwart interieur levert nooit echt een sprankelende auto op, eigenlijk. Er is een uitzondering, want de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ziet er briljant uit in het zwart met zwarte bekleding.

In dit geval vonden namelijk we een Porsche Panamera waarbij men wél eventjes gebruik heeft gemaakt van de vele configuratiemogelijkheden. Ondanks de omissie van elektrische ondersteuning is dit de groenste Porsche Panamera van Marktplaats!

Het is alsof de eerste eigenaar een Bentley of Jaguar wilde samenstellen, maar toevallig in de Porsche-dealer terecht kwam.

Kilometerstand en prijs

De groenste Porsche Panamera van Marktplaats is een Panamera 4S, dus met een 400 pk sterke atmosferische 4.8 liter V8. Het verhaal wordt alleen maar mooier, want de auto is afkomstig van de eerste eigenaar en het onderhoud is altijd bij één garage gedaan, te weten Porsche München.

Het is niet alleen een bijzonder fraai exterieur, maar ook een bijzonder fraai interieur: two-tone beige! Ook het hout is bijzonder te noemen: heel erg fraai.

Het verandert het aanzien van de Panamera enorm. Het is nu namelijk een auto die je verwacht te zien in Aerdenhout, niet in de Rivierenbuurt. Ook lijkt het een Panamera te zijn die je nog wel wil bewaren ‘voor later’.

Op het Porsche Treffen in Dinslaken is dit nog een bezichtiging, terwijl een matzwart gewrapt exemplaar op imitatie-wielen niet op goedkeuring kan rekenen.. De groenste Porsche Panamera van ons landje heeft 118.235 km gelopen en moet nog 38.900 opbrengen. Niet extreem goedkoop, maar het is dan ook een snoepje! Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Bekijk hier het Porsche Panamera aankoopadvies:

Meer lezen? Deze leuke auto’s worden in 2024 youngtimer!