Is dit al met al de beste koop in Nederland?

Potjandorie, we gooien er meteen even een van een : de Cupra Leon eHybrid is de beste nieuwe auto die je kunt kopen.

Op feestjes – als men erachter is gekomen dat we over auto’s schrijven – krijgen we steevast de vraag wat de beste auto is van het moment. En voordat we een exoot noemen, haasten ze zich om te zeggen welke betaalbare auto het beste is. Ondergetekende is dan geneigd om te zeggen: Alfa Romeo Giulia, want het rijdt fantastisch en het heeft vier (krappe) deuren. Maar ja, anno 2024 is er best wel wat op aan te merken zoals nodeloze vierwielaandrijving en een vanafprijs van 68.688 euro.

Nee, objectief zou deze Cupra Leon het weleens kunnen zijn. We gaan dat uiteraard ook even voor je toelichten zodat jij straks in de cappuccinocorner met een crompouce in de hand kan gaan uitleggen waarom Tobias van Marketing en Lisa van Sales in een Cupra Leon moeten gaan rijden.

Pretpakket

In principe heb je namelijk hetzelfde pretpakket van de Volkswagen Golf. Zoals hoofdredacteur @michaelras gisteren al zei: die is puiker dan ooit, mede dankzij de plug-in hybride-uitvoeringen. Alleen lijkt de Cupra Leon ietsje beter én ietsje goedkoper te zijn.

Leon eHybrid Essential

We gaan even wat cijfers draperen op deze internetpagina: de Cupra Leon eHybrid heeft een elektrische range van 131 km en je kan ‘m snelladen met 50 kW. Standaard heb je 204 pk, meer dan voldoende. Qua aankleding is een Cupra vaak altijd wel prima: 18 inch ‘Gabri’-wielen, full-LED-koplampen en adaptieve cruise control krijg je gewoon standaard mee.

De prijs van dit alles: 42.790 euro betaal je voor de Cupra Leon eHybrid Essential. Natuurlijk is 42.790 euro heel erg veel geld, maar in relatieve zin valt 42.790 euro behoorlijk mee. 0-100 km/u is in 7,7 seconden achter de rug, dus behoorlijk vlotjes voor een instap-hybride van 42.790 euro. Hadden we al gezegd dat de vanafprijs 42.790 euro is?

Leon eHybrid Business

Voor 1.200 euro meer heb je de ‘Business’ met allerlei opties die je als business-persoon wenst. Denk bijvoorbeeld aan een alarm, keyless go, LED-sfeerverlichting voor als de secretaresse meerijdt en een achteruitrijcamera. Ideaal voor Jacques van HR.

Leon VZ Performance

“Ja, maar Autoblog: wij willen POWER!”. Dat begrijpen wij lieve lezers en daarom hebben de Spanjaarden speciaal voor jullie de Cupra Leon VZ. Deze heeft meer vermogen (272) en dientengevolge betere prestaties: 0-100 km/u in 7,1 seconden! Deze variant kun je eenvoudig herkennen aan de 19 inch wielen en kuipstoelen. Adaptieve dempers doet Cupra er ook bij voor je.

Deze Cupra Leon VZ Performance kost 47.790 euro. Kortom, dat moet wel de perfecte uitvoering voor Alex van Accounting zijn. Alex gaat tegenwoordig naar de sportschool en heeft een tatoeage. Daar past deze Performance uitstekend bij.

Leon VZ Extreme

Het topmodel is de Cupra Leon VZ Extreme. Die is met een prijs van 54.190 euro ineens heel erg prijzig. Dan krijg je wel hele toffe Sabelt CUP-kuipstoelen, audiosysteem met 11 speakers plus een subwoofer (het blijft een Cupra), lane assist, Brembo-remmen en Matrix LED-koplampen.

Is dit nu een keiharde advertorial geschreven door onze waarde collega @branded content? Nou, nee. Uiteraard moeten we de auto eventjes rijden om te zijn A. of het bevalt en B. of we in de buurt kunnen komen van de verbruikscijfers en prestatie-opgave (niet te gelijkertijd, dat begrijpen wij ook nog wel). Het is de perfecte auto voor Luc van de buitendienst. Luc woont nog bij zijn moeder en betaalt altijd extra bij over zijn leasebudget.

Concurrentie

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten wat de concurrentie doet:

Paar dingen die opvallen: De Mercedes is dik en premium en kun je in een eenvoudigere uitvoering krijgen. De Stellantis-producten (Opel en Peugeot) komen qua range en prestaties iets tekort, maar deze uitvoeringen zijn wel lekker dik (qua uitrusting). De Seat die hier staat is nog het oude model. Sergio Pérez staat flink achter op Max Verstappen, terwijl hij in dezelfde auto rijdt. Daardoor zou McLaren Racing of Mercedes GP weleens met de constructeurstitel ervandoor kunnen gaan in plaats van Red Bull. Ook gaan er geruchten dat Sainz weer terug gaat naar Red Bull. De Toyota Prius heeft géén turbomotor en een lage topsnelheid (slechts 177 km/u). De Volkswagen is hetzelfde als de Leon, maar dan voor mensen met een voorliefde voor Major Ivan Hirst.

Kortom: een prima deal die Seat. Voor dit geld komt overigens ook een Tesla Model 3 in de buurt. Dan heb je een achterwielaandrijver en 299 pk voor de deur staan. Is dat nu de beste nieuwe auto van het moment? Laat het weten in de comments.