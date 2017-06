Yes! De politie kan geen digitale bonnen uitschrijven

Nieuws waar je innerlijke anarchist blij van wordt.

Ja ja, ik zie je wel op je achterste poten staan hoor, moraalridder. Wees maar niet bang. Uiteraard is het meestal geen goed nieuws als de politie haar nobele werk niet goed kan uitvoeren. En nee, ik zou onze mannen en vrouwen in het blauw ook niet willen inruilen voor die in Venezuela. Maar zeg nou zelf, stiekem wordt ook jij er toch een beetje blij van als de apparatuur van de koddebeiers weigert waardoor ze je geen dikke prent kunnen geven? Eerlijk zijn nou hè…

Enfin, de politie kampt momenteel met een storing waardoor ze niet via de mobiel kentekens na kunnen trekken om persoonsgegevens op te vragen en digitaal een bon uit te schrijven. Je kan je vandaag dus lekker doorboenderen op ’s heeren wegen en je auto op het trottoir neerzetten in de stad, zonder al teveel risico om een financiële tegenvaller te incasseren. Daarbij kunnen we dus kortstondig ervaren hoeveel pricavy mensen hadden in 1950, toen Big Brother nog slechtziend was.

Helemaal risicoloos is het trouwens nog steeds niet om je schofterig te gedragen. De politie kan je nog steeds een bon geven op de klassieke manier. Hiervoor heeft een dienstklopper immers alleen een balpen, velletje papier en een verwijtende blik nodig. Zo meneertje…

Volgens woordvoerder Marten Schwanz Schwandt is de technische malheur vervelend.

“Dit is vervelend, want we kunnen nu minder efficiënt werken.”

De storing heeft echter niks te maken met de volgende cyberaanval des doods die momenteel de wereld in zijn greep houdt. Deze zorgt echter wel voor andere, ongerelateerde problemen voor de politie. Een deel van de website politie.nl is offline gehaald en er komen momenteel geen externe mails binnen bij de wethandhavers (via NOS.nl)



Image-Credit: een flitser in de dorpskern van Lekkerkerk, eerste paasdag 2007 via autojunk