Officieel: De Aston Martin DB11 met minder CO2-tax

Dankzij de vriendelijke Leute uit Affalterbach kan je binnenkort stijlvol rondrijden voor minder.

Het moment dat je wist dat komen ging is eindelijk daar. Begin vorig jaar werd de Aston Martin DB11 officieel voorgesteld aan het grote publiek. Onder de kap had je maar één optie en die was op zich best verrassend. We wisten destijds immers al dat Aston een dealtje had gesloten met Daimler. Velen verwachtten dan ook dat we simpelweg Mercedes-blokken onder de bevallige kappen van toekomstige Aston’s zouden gaan zien. De oude atmosferische V12 bestond zoals iedereen inmiddels wel weten zal immers ook uit twee Ford V6 blokken.

De 5.2 liter grote biturbo-V12 waarmee Aston op de proppen kwam kenden we echter nog niet van andere auto’s. Desalniettemin was het altijd slechts een kwestie van tijd voordat Aston ook Mercedes’ fameuze 4.0 V8 met twee turbo’s in de DB11 zou lepelen. Vooral wij Nederlanders zitten daar natuurlijk met smart op te wachten, want als de V8 wat minder grammetjes CO2 uitbraakt scheelt dat al snel tienduizenden Euro’s aan belastinggeld. Een dik jaar na de introductie van de V12 is het moment nu eindelijk aangebroken, getuige deze video:

Hoewel het bij een Aston niet per se gaat om de keiharde cijfers, moeten we ze toch even de revue laten passeren. De V8 levert in de DB11 510 pk. We hebben in sommige Merc’s al gezien dat er meer inzit, maar er moet natuurlijk wat ruimte zitten tussen de V8 en de V12, die 600 pk levert. Ondanks de 90 pk minder duurt de sprint van nul naar honderd slechts een tiende van een seconde langer, namelijk 4,0 seconden in plaats van 3,9 seconden. Lekker belangrijk. Het zou goed kunnen dat de V8 stiekem de lekkerdere DB11 is. De kleinere motor levert namelijk een gewichtsbesparing op van liefst 115 kilo. De DB11 V8 heeft daardoor waarschijnlijk een wat lichtvoetigere neus.

Optisch is er weinig dat weggeeft dat je voor de goedkopere optie gekozen hebt. De randen rond de koplampen zijn bij de V8 zwart gekleurd en de auto heeft andere velgen dan de V12. Het grootste verschil betreft het aantal luchtinlaten in de motorkap. De V12 heeft er vier, de V8 slechts twee.

De ‘vacht’ wordt dit weekend voor het eerst aan het publiek getoond op het Goodwood Festival of Speed. In Engeland kost het model precies 13.000 Pond minder dan de V12, maar in Nederland wordt dat verschil om de bovengenoemde reden ongetwijfeld een stuk groter. We vrezen dan ook dat vrijwel geen enkele Nederlandse koper van de DB11 meer voor de V12 zal gaan…