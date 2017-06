Lease maar: Mitsubishi Outlander – Renault Koleos

Mocht je echt geen Skoda Kodiaq willen, welke opties blijven er dan over? Wat dacht u van deze twee?

Laten we meteen de spreekwoordelijke olifant in de spreekwoordelijke kamer benoemen. De Skoda Kodiaq (rijtest) is een leaseknaller van jewelste. De combinatie van ruimte, stoere looks en een redelijke prijs spreken een heleboel Nederlanders aan. Maar is de Skoda Kodiaq wel de geijkte keuze of zijn er ook alternatieven. Dat wil zeggen: auto’s die ook ruim, compleet en betaalbaar zijn. Want als de de stap naar premium maken wordt het allemaal ineens veel krapper, duurder en kaler.

Er is een oudgediende en een nieuwkomer. De oudgediende is natuurlijk de Mitsubishi Outlander (rijtest). Deze kent iedereen wel, want je buurman heeft er ook eentje. Alleen dat is de Plugin-Hybride uitvoering. Er zijn ook diesel- en benzine-uitvoeringen, maar die worden minder verkocht. Logisch, want met de PHEV was een tijdlang de goedkoopste aanbieding (in de lease + bijtelling).

De Renault Koleos (rijtest) is wel bijna helemaal nieuw. Er is wel eens eerder een Renault Koleos geweest, maar dat was een Samsung SM5 met Renault badge. Niet een zeer slechte auto, maar wellicht niet de beste Renault. Voor 2017 is besloten dat de auto ook in Europese prijslijsten komt te staan. In onderstaande tabel kun je zien hoe de verhoudingen liggen:

Auto: Mitsubishi Outlander 2.2 Di-D Cleartec Business Edition Renault Koleos 1.6 dCi 130 Intens Catalogusprijs: € 37.900 € 42.790 Fiscale prijs: € 36.990 € 41.800 Leasetarief: € 790 € 830 Vermogen: 150 pk bij 3.800 tpm 130 pk bij 4.000 tpm Koppel: 380 Nm bij 1.750 tpm 320 Nm bij 2.000 tpm Topsnelheid: 200 km/u 185 km/u 0-100 km/u: 10,3 sec. 11,4 sec. Verbruik: 4,8 l/100km 4,9 l/100km CO2 uitstoot: 126 gram/km 128 gram/km

Wat ons opvalt

De Mitsubishi Outlander heeft een veel grotere dieselmotor. 600 cc is een flink verschil. Als je kijkt naar het vermogen dan lijkt het verschil niet groot te zijn: 20 pk. Maar de Mitsubishi heeft flink meer trekkracht en levert dat ook vroeger. De leaseprijzen liggen dichter bij elkaar dan je zou denken als je kijkt naar de aanschafprijzen. Waarschijnlijk komt dat door de hogere verwachte afschrijving van de Mitsubishi. De markt voor Outlanders is zeker in Nederland behoorlijk verzadigd terwijl de Koleos helemaal nieuw is.

Uiterlijk

De eerste Mitsubishi Outlander was een uitdaging voor de ogen, helaas niet in positieve zin. Dat is eigenlijk heel vreemd, want de Outlander daarvoor was best een knappe kar om te zien. Enfin, niet al te lang geleden heeft de auto een facelift ontvangen en die heeft de auto veel goed gedaan. De neus is aanzienlijk strakker en stoerder, maar met name de achterkant is erop vooruitgegaan. Het lijkt in de verte wel op een Jeep en dat is een compliment. Want je wilt een SUV mede vanwege de stoere uitstraling.

De Renault tapt uit een heel bekend design-vaatje. Dat is absoluut geen schande, want Neerlands trots Laurens van den Acker heeft een uiterst herkenbare designtaal ontwikkeld die eigenlijk op alle type Renaults goed lijken te passen. Dat is eigenlijk alleen al een staande ovatiewaard. In het geval van de Koleos betekent dat de auto een stoere, hoge variant lijkt te zijn van de Talisman. Je hebt de LED-haak verlichting die die auto ook al kenmerkt. Het is een voorname, kloeke SUV. De Renault is overduidelijk wel meer Europees gestyled dan de Mitsubishi, dat onmiskenbaar een Aziaat is.

Interieur

Dat geldt eigenlijk ook voor het interieur. De Mitsubishi heeft overduidelijk een iets ouder interieur en komt ook overduidelijk uit Azië. Dat betkent overigens niet dat het een slechte interieur is. Alles zit waar je het verwacht, de navigatie werkt prima en je hebt alle ruimte. Maar het ontbreekt iets aan ‘premium’-gevoel. Nu zijn waar daar niet naar op zoek, maar het mocht wel iets beter worden verzorgd. Als je gaat voor een luxere uitvoering (met lederen bekleding en dergelijke) toont het al een heel stuk beter. Eerlijk is eerlijk.

De Renault is wat dat betreft helemaal bij de tijd. In het midden van het dashboard prijkt een soort iPad waar je alle functies op bedient. Het werkt op zich best goed, niet zo soepel als bij een Volvo of Tesla, maar voor deze klasse meer dan toereikend. Het tellerhuis is gedeeltelijk digitaal weergegeven en komt modern over. Is er dan niets te klagen? Jawel: het scherm werkt niet lekker met Apple Car play. Je kan niet alles hebben.

Rijden

Dit is waar de Mitsubishi punten pakt. De diesel is aanzienlijk lichter dan de PHEV uitvoering en dat merk je. De auto is wendbaarder en reageert alerter. De diesel is niet zo stil als de PHEV, maar storend wordt het nooit. Maar het zijn die 380 Nm die zich laten gelden. Ondanks dat het de instapper is, zit je qua prestaties gebakken. Maak je veel kilometers, is de diesel een betere keuze dan de PHEV. De topsnelheid licht hoger en op lange stukken is het verbruik veel lager. Ok, het is een voorwiel aandrijver, maar voor Nederland is het meer dan voldoende.

De Renault Koleos heeft een kleinere diesel en dat merk je. De 130 pk heeft overduidelijk wat moeite met de auto. De Koleos is een 90 kilo zwaarder dan de Outlander en heeft minder power. Maar als je niet veel haast hebt, is het een prima motor. De motor is welgemanierd en redelijk zuinig. Verder is de Koleos een comfortabele metgezel. Dit is typsich zo’n auto waarmee je in één ruk over de Autoroute naar Zuid-Frankrijk tourt.

Conclusie

We waren op zoek naar een auto die geen Kodiaq is. Aangezien er geen Skoda-badge op beide staat is de missie geslaagd. Het zijn beide geen perfecte auto’s. Bij de Mitsubishi beginnen de jaren in het interieur te tellen terwijl de Renault wel een klein motortje in het vooronder heeft hangen. Maar er valt ook genoeg voor beide te zeggen. De Mitsubishi heeft een uiterst prettige instap-diesel en de Renault heeft een ruim en strak interieur. Het is dus wat je belangrijk vind wat de keuze doet bepalen.