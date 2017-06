Gedronken en gereden? Hup, naam in de krant en op internet!

Geen halve maatregelen.

In Nederland ligt de privacy hoog en kun je redelijk anoniem door het leven gaan. Heb je gezopen en gereden dan loop je een boete op, moet je tijdelijk het roze pasje inleveren of je auto wordt in beslag genomen. Tenzij je Giel Beelen heet valt het qua reputatieschade ook wel mee. Heb je het echt bont gemaakt en komen er slachtoffers bij kijken dan moet je in sommige gevallen brommen, maar het is goed mogelijk dat je in de toekomst weer achter het stuur mag kruipen.

Hoe anders is dit in Nieuw-Zeeland. In Queenstown zijn ze het aantal drankrijders zó zat dat de lokale krant Mountain Scene het heft in handen heeft genomen. Mensen die met een slok op zijn betrapt komen met naam en toenaam op de voorpagina van de krant te staan. Ook online zal hun naam worden geregistreerd. Men gebruikt dit als schrikmiddel in de hoop dat het aantal drankrijders zal afnemen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld de online database raadplegen om een profiel te schetsen van een sollicitant.

Naast de naam wordt ook de leeftijd en het alcoholpromillage omschreven. De reacties zijn gemengd op het initiatief van de krant. Sommigen vinden het te ver gaan, terwijl anderen de actie steunen.