Waarom Verstappen niet ook steeds een nieuwe motor neemt

Dat is de vraag hè? Als Hamilton het doet, wat is dan de reden dat Verstappen niet ook steeds een nieuwe motor neemt?

Je kon het gerust een verrassing noemen afgelopen weekend. Een konijn uit de hoge hoed, kan ook. Een donderslag bij heldere hemel is ook een goede metafoor. Maar feit is dat vrijwel niemand zag aankomen hoe snel de Mercedes van Lewis ineens was.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Brazilië was de Max-fan nog blij. Lewis zou 5 plaatsen gridstraf krijgen vanwege zijn nieuwe motor. Tuurlijk zagen we in de vrije trainingen dat hij snel was, maar deze race zou Verstappen wel even op zijn naam schrijven.

Die nieuwe motor van LH44 is echt heel snel

Toen Lewis in de eerste kwalificatie onbedreigd naar pole reed, was er ook geen man overboord. Zijn vleugel was namelijk illegaal en hij moest de sprintrace vanaf de allerlaatste plek aanvangen. Kat in t bakkie voor Verstappen. Dachten we.

Maar toen zagen we pas echt hoe vreselijk hard de Mercedes met die nieuwe motor liep. In de spintrace eindigde Lewis knap als vijfde en de hoofdrace won hij met wel zo vreselijk veel machtsvertoon, daar was geen Verstappen-kruid tegen gewassen.

En dat allemaal dankzij die nieuwe motor. Naar verluidt levert dat ding ruim 20 pk meer dan de voorganger, die in zijn oude vorm al de sterkste krachtbron van het veld was. Logisch dat hij op de rechte stukken tot wel 35 kilometer per uur harder liep dan zijn tegenstanders.

Mercedes desnoods iedere race een nieuwe motor

Al spreken de bazen van Mercedes elkaar tegen, de kans is levensgroot dat Lewis elke komende race met een nieuwe krachtbron aan de start verschijnt. Want of hij nou als eerste of als 20ste start, hij eindigt toch wel vooraan. Sportief? Niet echt. Handelend volgens de regels? Jazeker, het mag.

Maar waarom neemt Verstappen dan niet ook steeds een nieuwe motor? Het is misschien een beetje suf om hetzelfde trucje uit te halen als je concurrent, maar als je wil winnen moet je soms vervelende beslissingen nemen.

Nieuwe Honda motor is niet krachtig genoeg

Het is eigenlijk heel simpel waarom Max niet ook steeds een nieuwe motor neemt. Het is het gewoon niet waard. Wisten ze bij Mercedes nog makkelijk 20 pk extra uit het blok te peuteren, bij Honda is dat maximaal 7 pk. En dat zet geen zoden aan de dijk.

Kortom, de engineers van Mercedes hebben opnieuw een schitterende krachtbron gebouwd. Eentje die net als voorgaande jaren zelfs in teruggeschroefde vorm de concurrentie het snot voor de ogen kan rijden.

Ik durf te wedden dat als Honda ineens ook 20 pk extra uit hun blok weet te toveren, Mercedes er lachend nog eens 30 bovenop doet, zo goed is die motor. En als hij ploft? Jammer dan, dan tunen ze hem voor de volgende race gewoon een heel klein beetje terug. Zijn ze alsnog sneller.

Chapeau voor Mercedes, maar voor Max is het alles behalve goed nieuws de laatste drie wedstrijden. Helaas…