Parkeren is voor parlementariërs een regelrechte HEL!

Daar hoor je ze nooit over in de MSM, dat het parkeren voor parlementariërs anno 2021 een ware hel is geworden. Nou, gelukkig is er Autoblog. Daar lees je het wel!

Het is me toch allemaal wat, nietwaar? Het is voor de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal sinds kort een regelrechte hel geworden om hun auto te parkeren. Hoe dat komt? Nou, door de parkeergarage onder het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer.

Dat is namelijk te krap, te smal, vol met pilaren en gekke bochtjes en bovendien doen de laadpalen het niet óf er staan auto’s die hun snoer niet hebben aangekoppeld. Je zou toch spontaan medelijden krijgen met onze arme parlementariërs.

Parkeergarage van parlementariërs stamt uit jaren 80

Tot voor kort hadden de parlementariërs er geen last van en was parkeren voor hen absoluut niet met een hel te vergelijken. Nu wel. Dat komt omdat het eigenlijke gebouw van de Tweede Kamer flink door bouwvakkers onder handen wordt genomen. Daarom is het Parlement verplaatst naar de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

Het gebouw en dus de parkeergarage is gebouwd in de jaren 80. Je weet wel, toen de gemiddelde Nederlander in een Opel Kadett reed. En die waren geen twee meter breed en 5 meter lang, zoals de meest simpele middenklasser tegenwoordig. Daarom staan er pilaren op -nu- onlogische plekken en hebben verschillende parlementariërs al schade gereden. Sommigen durven niet eens meer te parkeren. De hel!

Laadpalen van parlementariërs werken niet

Dan is er ook nog het puntje laadpalen. Het zijn er maar 8 in die parkeergarage, veel te weinig voor het grote aantal progressieve, boomknuffelende parlementariërs dat een zetel heeft. Van die 8 palen doen er 4 het vaker niet dan wel. En de andere 4 worden vaak bezet door auto’s die niet aan het laden zijn.

Dat betekent dat je als hardwerkende D66’er met een lege accu staat als je naar huis wil, waar ‘moeder-de-mens-met-baarmoeder’ de ecologische grutten, vegaburgers en lauwwarme havermelk klaar heeft staan. En dus moet die arme parlementariër naar de hel die McDonalds heet, om toch een gevuld maagje te krijgen.

En daar is Sigrid niet blij mee…

Autoblog heeft de oplossing!

We snappen dat er meerdere parlementariërs zijn die de hel die parkeren heet aan het Bezuidenhout liever aan zich voorbij laten gaan. Maar daar is een prima oplossing voor. Vaak aangedragen door de politiek zelf, dus wellicht krijgen ze nog korting ook. Wat dan, vraag je je af? Nou…

DE TREIN! Neem de trein! Die stopt vlakbij en op het station kun je zo’n kekke OV-fiets nemen. Die past makkelijk in de parkeergarage en hoeft ook niet te worden opgeladen. En je kan ook nog eens werken terwijl je op weg bent van- en naar de Tweede Kamer. En de kleine groep parlementariërs die wél met de auto gaat, kan dan wel gewoon parkeren, ruimte zat.

Dus. Opgelost en graag gedaan!

Via het AD